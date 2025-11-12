כיכר השבת
גימיק חולף או להיט עתידי?

"מהפכה אופנתית" | אפל משיקה מוצר חדש ב-230$ והוא - גרב סרוגה

מוצר עיצובי חדש בשיתוף מעצב העל איסיי מיאקה מושק השבוע בחנויות אפל: תיק iPhone Pocket בצורת גרב סרוגה, בתצורת כתף ובמחיר שמפתיע גם את מעריצי אפל הוותיקים (טכנולוגיה)

הנרתיק לאייפון של אפל (צילום: Appel)

אפל הציגה השבוע את iPhone Pocket – אביזר אופנתי ושימושי שנועד לשאת את מכשיר האייפון, וגם פריטים קטנים נוספים כמו איירפודס ומפתחות, בתוך תיק כיס סרוג בעיצוב ייחודי שפותח במשותף עם מעצב העל היפני איסיי מיאקה - עיצוב המזכיר בחזותו גרב סרוגה.

חורפי ואופנתי. הנרתיק של אפל (צילום: אפל)

המוצר מתבסס על קונספט של "בד אחד", ועל טכניקת סריגה תלת-ממדית המקנה לו את ההשראה מהכותרים האייקוניים של מיאקה בתחום האופנה והפליסה. במוצר ניתן לבחור בין "רצועה קצרה וחגיגית" המוצעת בשמונה צבעים כמו לימון, סגול, טורקיז ושחור, ובין רצועה ארוכה הזמינה בשלושה גוונים. מחירי התיק: החל מ-149.95 דולר לגרסה הקצרה ועד 229.95 דולר לגרסה הארוכה - מחיר שממקם את האביזר הזה הרבה מעל לנרתיקים אחרים שפגשתם, ומצית דיון סוער ברחבי הרשת סביב המהות, הערך והטרנדיות של קו מוצרי אפל.

מגיע במגוון צבעים. הנרתיק של אפל (צילום: אפל)

ההשראה לבחירת העיצוב מגיעה מהרעיון להפוך את מכשיר האייפון - הפריט הדי משעמם, בפרט כשהוא בכיס - לאביזר לבוש אופנתי שניתן לענוד או לשאת על הגוף במגוון דרכים, מכתף ועד קשירה לתיק. הבד הסרוג חושף את המסך כאשר מותחים אותו, ומאפשר "הצצה" עדינה למכשיר ולתכנים שבו ללא צורך להוציאו. אפל ומיאקה מציינים כי הקולקציה משתלבת בכל צבעי וסגנונות האייפון המודרני, ומיועדת למשתמשים שמעריכים עיצוב, איכות וייחודיות - כל זאת במהדורה מוגבלת, זמינה בארה"ב, אירופה, אסיה ובאתרי האונליין של אפל החל מ-14 בנובמבר. האם מדובר באייקון חדש בעולם אביזרי הטכנולוגיה או רק גימיק חולף? הזמן - וחשבון הבנק - יאמרו.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

