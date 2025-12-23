כיכר השבת
סיור שהשתבש

תנועה אחת ריסקה מאות אלפי דולרים: ילד שבר בטעות כתר זהב יקר ערך | צפו

ילד קטן גרם בשוגג לשבירת כתר זהב יקר ערך במוזיאון בסין | הכתר, במשקל שני קילוגרמים, הוערך בכ־280 אלף דולר | המקרה עורר דיון נרחב ברשתות החברתיות, כאשר חלק מהגולשים קראו להורים לקחת אחריות, בעוד אחרים ביקרו את סידור התצוגה במוזיאון (מעניין)

הילד מפיל בטעות את הכתר (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ילד קטן גרם בשוגג לשבירת כתר זהב יקר ערך, בעת סיור במוזיאון בבייג'ינג, סין.

הכתר, במשקל שני קילוגרמים ומעוטר בדמות עוף החול, הוערך בכ־280 אלף דולר. הילד, שביקר עם משפחתו במוזיאון, התעניין בתצוגה ונגע בזכוכית, מה שגרם להפלת הכתר ולשבירתו.

אישה בשם זאנג קאיי ששיתפה את המקרה ברשתות החברתיות, סיפרה כי הכתר נוצר על ידי בעלה, זאנג יודונג, כמתנה לחתונתם.

קאיי סיפרה כי המשפחה הייתה עצובה מאוד בעקבות המקרה, שכן לכתר יש משמעות רבה עבורם. למרות הכל היא הבהירה שהסרטון לא נועד להאשים את הילד או את משפחתו, וציינה כי הכתר היה מבוטח.

המקרה עורר דיון נרחב ברשתות החברתיות, כאשר חלק מהגולשים קראו להורים לקחת אחריות, בעוד אחרים ביקרו את סידור התצוגה במוזיאון. משתמש אחד ציין כי הוא רואה לעיתים קרובות טביעות אצבעות על תיבות תצוגה במוזיאונים לאומיים, שם מוצגים חפצי עתיקות יקרי ערך, וכי נראה שמדובר בפרקטיקה נפוצה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

