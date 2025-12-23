כיכר השבת
עם טריקו ונעלי ספורט: מקרון התאמן עם חיילי קומנדו הצרפתיים באבו דאבי | צפו

הנשיא עמנואל מקרון שבר את הרשת כשפשט את החליפה והצטרף לאימון כושר מפרך יחד עם לוחמים בבסיס צבאי באיחוד האמירויות | לצד התיעוד הוויראלי, הביקור נועד לחזק את השותפות האסטרטגית ולחגוג את חג המולד ויום הולדתו עם הכוחות המוצבים במדינה (חדשות בעולם)

הנשיא עם חיילי הקומנדו הצפרתיים (צילום: רשתות חברתיות )

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, הפתיע את הגולשים ברחבי העולם כשתיעוד שלו מתאמן עם חיילי צבא צרפת בבסיס באיחוד האמירויות הפך לוויראלי. מקרון, שוויתר על החליפה הרשמית לטובת מכנסי ספורט, טי-שרט ונעלי ריצה, נראה בסרטון מבצע עם הלוחמים תרגילי "פלאנק", "ברפיז", ג'וגינג ותרגילי קומנדו שונים.

הביקור, שהתקיים בבסיס סמוך לאבו דאבי, נועד לחלוק כבוד ליותר מ-900 החיילים הצרפתים המוצבים באיחוד האמירויות. הנשיא שיתף את הרגעים בחשבונותיו ברשתות החברתיות וכתב: "זו זכות גדולה לחלוק את הרגעים האלו עם אנשי הצבא שלנו. חגים שמחים לכולם". במהלך השהות בבסיס, מקרון הזיע באימונים, חגג את יום הולדתו ה-48, שוחח עם החיילים וסעד איתם ארוחת חג מיוחדת שהוכנה על ידי שפי המטבח של ארמון האליזה.

מעבר לתיעוד הספורטיבי, לביקור היו מטרות אסטרטגיות ודיפלומטיות ברורות. מקרון נועד עם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד אאל נהיאן, כדי לדון בחיזוק השותפות הביטחונית והבינה המלאכותית, וכן במלחמה המשותפת בסחר בסמים. במהלך הביקור הצהיר מקרון על מהלך צבאי משמעותי: צרפת תבנה נושאת מטוסים גרעינית חדשה, שתהיה גדולה ומתקדמת משמעותית מה"שארל דה גול" הנוכחית, עם יכולת לשאת 30 מטוסי קרב וצוות של 2,000 איש.

הביקור הדגיש את הקשר ההדוק בין המדינות, כאשר לצידו של מקרון הגיע גם שר המשפטים הצרפתי, במטרה לקדם את הסגרתם של חשודים בסחר בסמים המסתתרים באמירויות.

