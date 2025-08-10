GPT-5 של OpenAI הושק: זו קפיצת המדרגה שמביא איתו המודל החדש

מודל GPT-5 של OpenAI, שהושק רשמית ב-7 באוגוסט 2025, מסמן קפיצת מדרגה משמעותית אך גם המשך טבעי להתפתחויות האחרונות בתחום הבינה המלאכותית. המודל החדש הפך לברירת המחדל בשירותי ChatGPT לכל המשתמשים - חינמיים ופרימיום - ומשלב יכולות מתקדמות בכתיבה, ניתוח, תכנות וביצוע משימות מורכבות.

אחד החידושים הבולטים הוא מערכת "Router" חכמה, שבוחרת באופן אוטומטי בין גרסאות שונות של המודל (רגילה, מהירה, קטנה או ממוקדת חישוב) בהתאם לצורך, ובכך מפשטת את חוויית השימוש ומקלה במיוחד על מי שאינם מסתדרים עם הגדרות טכניות שונות. מבחינת ביצועים, GPT-5 מציג שיפורי דיוק משמעותיים לעומת גרסאות קודמות. ישנן אף תוצאות גבוהות במיוחד בבדיקות קוד כמו SWE-bench Verified (74.9%) ו-Aider polyglot (88%) והוא זמין גם למפתחים דרך ה-API בשלוש גרסאות שונות, עם שליטה על פרמטרים כמו רמת הפירוט ומידת ההשקעה בחשיבה לוגית. בנוסף, המודל מצטיין בביצוע משימות רציפות (Agentic Tasks) תוך שמירה על הבנה עמוקה של הקשר ותהליכים מתמשכים.

ההשקה לוותה באינטגרציה רחבה במערכות חיצוניות - מיקרוסופט שילבה את GPT-5 בכל מוצרי Copilot שלה, ואפל צפויה להוסיף אותו למערכת Apple Intelligence כבר ב-iOS 26 ו-macOS Tahoe. למרות ההתרגשות, היו גם תקלות נקודתיות בהשקה, כולל בעיות בהצגת תרשימים ("Chart Crime") שגרמו לחלק מהמשתמשים לחזור זמנית ל-GPT-4o. חלק מהמבקרים טוענים שהשדרוג הוא בעיקר חווייתי ותפעולי ולא "מהפכה" טכנולוגית, אך התומכים רואים בו את המודל השימושי והמאוזן ביותר ש-OpenAI פיתחה עד כה. התחרות בשוק מתחזקת, עם התבטאויות חריפות מצד אלון מאסק על השלכות השותפות בין OpenAI למיקרוסופט, אך מנכ"ל החברה סם אלטמן הבהיר כי מבחינתו מדובר בצעד טבעי בהרחבת היכולות והנגישות של הבינה המלאכותית. בסיכומו של דבר, GPT-5 מציב רף חדש באינטגרציה, נוחות השימוש והדיוק, גם אם אינו מציע מהפכה מוחלטת - אלא שדרוג מקיף ומשמעותי לכלל המשתמשים.