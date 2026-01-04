סרטון ישן של איל ההון אילון מאסק, שבו הוא מקדם את היכולות הרפואיות של הבינה המלאכותית גרוק שפותח ביוזמתו, חוזר בימים האחרונים ומעורר סערה מחודשת ברשת.

הסרטון, שפורסם במקור ביוני 2025, מציג את מייסד טסלה ו-SpaceX אומר כי לדעתו בינה מלאכותית יכולה להיות לעזר רב בתחום הרפואה. לדבריו, כבר כיום ניתן להעלות צילומי רנטגן או MRI לגרוק ולקבל אבחון רפואי. הוא הוסיף כי הוא כבר נתקל במקרים שבהם האבחון של המערכת היה מדויק יותר מזה שניתן על ידי רופאים.

הקטע צף מחדש לאחר שמאסק שיתף מחדש פוסט של Tesla Owners Silicon Valley, שבו תואר מקרה חריג המיוחס לגרוק. לפי הפרסום, שעליו כתבנו פה בעבר, בסוף שנת 2025 גבר נורווגי אנונימי בן 49, טען כי הבינה המלאכותית הצילה את חייו לאחר שאובחן באופן שגוי בבית חולים.

על פי התיאור, האיש סבל מכאבי בטן חריפים במשך יותר מ-24 שעות ופונה לחדר מיון, שם נאמר לו כי מדובר בצרבת - והוא שוחרר עם תרופות מתאימות.

כשהכאבים לא פסקו, הוא פנה לגרוק, שזיהה אפשרות של כיב מחורר או דלקת בתוספתן והמליץ על ביצוע בדיקת CT באופן מיידי. לאחר שחזר לבית החולים, הבדיקות אישרו דלקת חמורה בתוספתן, סמוך לקרע. הוא הובהל לניתוח חירום ולאחריו החלים לחלוטין.

ברקע המקרה יוצא הדופן, דבריו של מאסק על יכולות האבחון של גרוק הציתו דיון נרחב ברשתות החברתיות בנוגע לתפקידה של בינה מלאכותית ברפואה. חלק מהגולשים שיבחו את המערכת על המהירות והדיוק בניתוח הדמיות רפואיות, בעוד אחרים הביעו ספקנות ואף שיתפו חוויות אישיות שליליות מהתחום.