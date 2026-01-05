מניין ההרוגים בשמונת ימי המחאה באיראן עלה ל-20 בני אדם, בהם 19 אזרחים ואיש כוחות ביטחון אחד, כך עולה מנתונים שאימת ארגון זכויות האדם HRANA. על פי הדיווחים, גל ההפגנות והשביתות התפשט ל-222 מוקדים ב-78 ערים ו-26 מחוזות שונים, חרף תגבור משמעותי של כוחות המשטרה והביטחון ברחובות.

הלילה, נצפו מפגינים שורפים בעיר קאראג' את תמונותיהם של המנהיג העליון עלי חמינאי ומייסד המהפכה האייתולה חומייני.

העימות הקטלני ביותר תועד בעיר מאלקשאהי שבמחוז אילאם, שם פתחו כוחות הביטחון באש לעבר מפגינים ביום שבת. לפי מידע שהגיע לרשת "איראן אינטרנשיונל", לפחות חמישה בני אדם נהרגו באירוע ו-30 נוספים נפצעו. במקביל, דווח על לפחות 51 פצועים במוקדים אחרים במדינה, מרביתם כתוצאה מירי כדורי רסס וגומי.

בבירה טהרן נפרסו כוחות גדולים, כולל סוכנים בלבוש אזרחי, סביב הבזאר הגדול ומרכזי הקניות. סרטונים שהופצו הראו שימוש בגז מדמיע והפעלת יחידות רכיבה על אופנועים נגד מפגינים שקראו קריאות נגד השלטון ברחוב ג'מהורי ובשכונות מגורים. רשויות הממשל הגבילו משמעותית את הגישה לאינטרנט באזורי העימות, ותושבים דיווחו על קושי בשליחת הודעות טקסט בסיסיות שנמשך שעות ארוכות.

הנסיך האיראני הגולה, רזה פהלווי, התייחס לאירועים והצהיר כי הוא עומד לצד משפחות ההרוגים. פהלווי פנה למנהיג העליון עלי ח'אמנאי ואמר: "בשפיכת דמם של הילדים הטהורים ביותר בארץ הזו, קירבתם את מפלתכם. לא ניסוג עד להשמדה המלאה של המשטר האנטי-איראני". גם עבדאללה מוהתדי, מנהיג מפלגת קומלה הכורדית, גינה את "הפשע הגדול" של משמרות המהפכה והביע תנחומים למשפחות הנרצחים.

לצד הפגנות הרחוב, נרשמה פעילות סטודנטיאלית ב-17 אוניברסיטות והודעות תמיכה מצד ארגוני מורים וגמלאים, המנמקים את יציאתם לרחובות באינפלציה דוהרת ואבטלה. כוחות הביטחון עצרו עד כה כ-990 בני אדם, ביניהם נערים בני 15 עד 17, בערים שונות ובהן שיראז, איספהאן ויזד.

בתוך כך, ראש מערכת המשפט של איראן קרא לרשויות לנקוט ביד קשה יותר נגד המפגינים, למרות איומיו של טראמפ. "אסור לנו לשתוק לנוכח אלו המבקשים לנצל את המצב ולשבש את ביטחון העם ואת שלוותו", אמר. "לא יכולה להיות סובלנות כלפי פורעים. הפעם לא תהיה סלחנות", קרא הבכיר האיסלאמי.