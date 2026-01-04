"השוטר הפך לצפרדע": דו"ח AI ביזארי מביך את משטרת ארה"ב

אירוע משעשע ויוצא דופן התרחש בעיר היבר שבמדינת יוטה, כשדו״ח משטרתי שנוצר באמצעות בינה מלאכותית כלל קביעה מפתיעה שלפיה אחד השוטרים “הפך לצפרדע”. בעקבות הפרסום החריג נאלץ מחוז המשטרה המקומי לפרסם הבהרה ולהסביר כיצד נוצרה הטעות.

בשנים האחרונות אימצו גופי אכיפת חוק בארצות הברית כלי בינה מלאכותית למגוון שימושים, בהם כתיבת דוחות משטרה וזיהוי פנים, במטרה לחסוך זמן ולהפחית עומס בירוקרטי.

במקרה הזה, כך נראה, הטכנולוגיה עבדה קצת יותר מדי “בדמיון חופשי”. סמל ריק קיל מהמשטרה הסביר כי מערכת ה-AI קלטה קולות רקע שלא היו קשורים לאירוע עצמו, והם אלו שהובילו ל”טוויסט המיתולוגי” בדו״ח.

לדבריו, מצלמות הגוף של השוטרים ותוכנת כתיבת הדוחות מבוססת הבינה המלאכותית קלטו סרט שהתנגן ברקע, סרט האנימציה המוזיקלי של דיסני משנת 2009, “הנסיכה והצפרדע”. המידע הזה השתלב בטעות בדו״ח הרשמי, ויצר את הקביעה המשונה של שינוי הצורה.

משטרת היבר סיטי בוחנת בימים אלה שימוש בשתי תוכנות מבוססות בינה מלאכותית בשם Draft One ו-Code Four, שמטרתן לייצר דוחות באופן אוטומטי ולצמצם את הזמן שהשוטרים משקיעים בכתיבה ידנית. למרות התקלה החריגה, קיל ציין כי הכלים הללו חוסכים לו בין שש לשמונה שעות עבודה בכל שבוע. “אני לא האדם הכי טכנולוגי שיש, והמערכת מאוד ידידותית למשתמש”, אמר.