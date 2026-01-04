הנהגים רועדים: קסדת בינה מלאכותית הפכה לשוטר תנועה

מתכנת הודי הפך בימים האחרונים לוויראלי ברשתות החברתיות לאחר שהסב את קסדת האופנוע שלו למעין “שוטר תנועה” מבוסס בינה מלאכותית, זאת בעקבות תסכול עמוק מתרבות הנהיגה הלקויה בעיר בנגלור.

השימוש היצירתי בטכנולוגיה, שלא רק מזהה עבירות תנועה אלא גם מדווח עליהן ישירות לרשויות, זכה לשבחים רבים והוגדר על ידי גולשים כ"רגע שיא של בנגלור", כאשר לא מעט משתמשים ביקשו להפוך את הקסדה לזמינה בכל רחבי הודו.

המתכנת, פנקג’ טנוואר, כתב ברשת X: “נמאס לי מאנשים טיפשים על הכביש, אז פרצתי את הקסדה שלי והפכתי אותה למכשיר של משטרת התנועה”. לדבריו, בזמן שהוא רוכב, סוכן בינה מלאכותית פועל כמעט בזמן אמת, מזהה נהגים שמפרים את החוק, מתעד את העבירה כולל מיקום ומספר רישוי, ושולח את כל הנתונים ישירות למשטרה. “אנשי בנגלור – מעכשיו תרכבו בזהירות, או שתצטערו”, כתב.

טנוואר אף שיתף תיעוד שממחיש את פעולת המערכת, כאשר רוכב קטנוע שנתפס נוסע ללא קסדה דווח מיידית לרשויות.

גולשים רבים שיבחו את היוזמה וכינו אותה “הנדסה מרשימה”, בעוד אחרים הציעו ליישם רעיון דומה גם במצלמות דרך ברכבים. אחד המשתמשים כתב כי מדובר בחדשנות אופיינית לבנגלור, ואחר הוסיף כי רכבים צריכים להגיע מהמפעל עם טכנולוגיה כזו מובנית.

תגובות נוספות הציעו לחבר מצלמות דרך לשירות ענן, כך שאזרחים ידווחו על עבירות ויקבלו אחוז מהקנס כתמריץ, ואחרים הודו שהם לא בטוחים אם להתרשם או להיבהל. לדבריהם, “הוא הפך זעם בכביש למערכת מבצעית. אם זה באמת עובד, אולי סוף סוף תשתפר המשמעת בכבישים”.