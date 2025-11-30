חברת הסטארטאפ הסעודית Strataphy הודיעה על גיוס Seed בהיקף של 6 מיליון דולר, שמטרתו להאיץ את פיתוח ופריסת מערכות הקירור הגיאותרמיות שפיתחה החברה למרכזי נתונים ולתשתיות תעשייתיות עתירות אנרגיה. את הסבב הובילו קרנות ההון סיכון Outliers VC ו־Shorooq Partners, ובהשתתפות PlusVC, והוא מציב את Strataphy כאחת החברות הבולטות בגל החדש של תשתיות אנרגיה חכמות המותאמות לבינה מלאכותית בשווקים חמים.

Strataphy מפתחת ומפעילה פלטפורמת קירור גיאותרמית המבוססת על טכנולוגיית PrimeLoop, מערכת המנצלת את התנאים התרמיים בעומק הקרקע כדי לפזר חום ולספק קירור יעיל לאורך זמן. לפי נתוני החברה, הפלטפורמה מאפשרת להפחית את עלויות החשמל לקירור בעד כ־49% במתקנים מסחריים, בהשוואה למערכות קירור אוויר קונבנציונליות - נתון קריטי בסביבה שבה מערכות קירור מהוות כבר כמעט מחצית מצריכת האנרגיה במרכזי נתונים ותעשייה כבדה.

החברה הוקמה על ידי ד"ר עמאֶר אלעלי ואחמד אלהאני, שניהם בעלי ניסיון של יותר מ־15 שנה בחקר תת־הקרקע, פרויקטים גיאותרמיים והנדסת אנרגיה, בין היתר במסגרת עבודתם המשותפת ב־Saudi Aramco. מתוך הניסיון הזה פותחה PrimeLoop כפתרון שמותאם במיוחד לאזורים חמים, בשונה ממערכות גיאותרמיות קלאסיות שנבנו במקור לחימום באקלים קרים.

אחד האלמנטים המרכזיים במודל העסקי של Strataphy הוא "קירור כשירות" (Cooling as a Service – CaaS), שהופך את מערכת הקירור מהשקעת הון (CapEx) להוצאה תפעולית צפויה (OpEx). הלקוחות אינם נדרשים להקמת פרויקט גיאותרמי כבד מכיסם, אלא מתקשרים עם החברה על שירות הכולל תכנון, קידוח, התקנה ותפעול, בתמורה לתשלום חודשי או מבוסס שימוש - מודל שמקל במיוחד על גופים ציבוריים ופרויקטי ענק.

Strataphy כבר פועלת עם שורה של לקוחות ושותפים בולטים במפרץ, בהם העיר העתידנית NEOM, עיר המלך עבדאללה הכלכלית, חברת הקירור האזורית Saudi Tabreed, Enersol, ADNOC Drilling ו־Alpha Dhabi Holdings, במסגרת פרויקטים למתקנים תעשייתיים, מבנים מסחריים וגיגא־פרויקטים אזוריים. בנוסף דיווחה החברה כי השלימה מספר קמפיינים של קידוח ובדיקות גיאותרמיות במספר אתרים בסעודיה, במטרה להפעיל בתוך זמן קצר את מערכת הקירור הגיאותרמית התעשייתית הראשונה במדינה.

ברקע הגיוס עומד לחץ גובר על תשתיות הקירור במזרח התיכון, שבו שוק הקירור השנתי מוערך ביותר מ־120 מיליארד דולר, מתוכם כ־13 מיליארד בשוק הסעודי לבדו. התרחבות מרכזי הנתונים, אימוץ מהיר של יישומי בינה מלאכותית ועלייה בהיקפי הפיתוח של ערים חכמות וגיגא־פרויקטים הופכים את הקירור מגורם תפעולי "שקט" לחסם מרכזי בצמיחת תעשיית הענן והבינה המלאכותית.

בקרנות המובילות את ההשקעה מדגישים כי פתרונות קירור יעילים, בקנה מידה גדול, הופכים לתנאי סף לצמיחה מתמשכת של תשתיות דיגיטליות ותעשייתיות באזור. מבחינת Strataphy, הזרמת ההון החדשה תופנה להרחבת צוותי ההנדסה והתפעול, האצת פריסת מערכות PrimeLoop בסעודיה ובאיחוד האמירויות, ולהמשך ביסוס מודל הקירור כשירות כסטנדרט חדש לשוקי קירור עתירי אנרגיה במדינות חמות.