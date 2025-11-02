בשנה האחרונה מוגדר קרב אידיאולוגי חריף בזירת הרובוטיקה הבינלאומית, כשלצד פריחה בטכנולוגיות בינה מלאכותית והתעניינות גוברת מצד צבאות העולם, נמתח קו הפרדה ברור בין הענקיות טסלה, בוסטון דינמיקס ו-Figure AI - המתחייבות להימנע בהצהרות פומביות מיישומים צבאיים - לבין Foundation, סטארטאפ אמריקאי צעיר שהוקם ב־2024 וספג תשומת לב חסרת תקדים בזכות בחירתו להשקיע במודע בפיתוח רובוטים צבאיים.

החברה, כך על פי הצהרות המנכ"ל ופרסומים בתעשייה, שואפת ליצר אלפי רובוטים דמויי אדם ("Mach 2") עד סוף 2026, ומובילה מהלך גיוס הון לפי שווי שוק של כמיליארד דולר - חלקו, בין היתר, מקרנות ממשלתיות או ייעודיות לאינטליגנציה מלאכותית באיחוד האמירויות. מהלך זה משתלב בגל השקעות שובר שיאים בתחום פרויקטים בטחוניים, עם היקף הון של כ-28 מיליארד דולר בשנת 2025 בלבד. החברה מתכוונת להתחיל בייצור מסחרי ראשוני עוד השנה ולהגביר קצב באגרסיביות, כצעד להקטנת הפערים בין פיתוח לייצור במערב מול סין.

ייחודיות Foundation טמונה גם בגישה שלה לבעיית "השליטה האנושית": בניגוד לתפיסות הגבלת חדשנות טכנולוגית ולהצהרות מתחרות על אחריות מוסרית, בפאונדיישן תכננו מערכת control מבוססת קסדות מציאות מדומה - כך שכל הפעלה של נשק מצריכה פקודת אישור אנושית ישירה, במטרה לצמצם חשש לפעולה אוטונומית ללא בקרה.

על רקע זה גובר הוויכוח הציבורי: האם ניתן להבטיח שליטה אנושית מלאה גם במערכת חכמה וקטלנית כל-כך? האם מסחור טכנולוגיות צבאיות ינפיק קווים אדומים אתיים חדשים, או דווקא ישחק את גבולות המוסר - במיוחד כשמנגד מתחרות מתחייבות לריסון ולשקיפות?

המעבר לשדה הקרב משלים נסיקה כלל-עולמית בהשקעות ברובוטיקה צבאית ומבהיר: העידן שבו רובוטים דמויי אדם היו שמורים למעבדות ולחזון עתידני - מתקרב כבר לשלב של מצב צבאי בשטח. אך התשובות לגבי השליטה והמוסר עדיין רחוקות מהכרעה.