אחרי פרסום מתווה טראמפ: שרי החוץ של מדינת קטר, הממלכה הירדנית, איחוד האמירויות, אינדונזיה, טורקיה, ערב הסעודית ומצרים, בירכו על תפקידו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ומאמציו הכנים לסיום המלחמה בעזה ואף הביעו את הערכתם ליכולתו למצוא דרך לשלום.

השרים הדגישו את חשיבות השותפות עם ארצות הברית בביסוס השלום באזור, וברכו בהקשר זה על הכרזתו של הנשיא טראמפ על הצעתו הכוללת את סיום המלחמה, שיקום עזה, מניעת עקירת העם הפלסטיני, קידום תהליך שלום כולל וכן הצהרתו כי לא תותר עקירה מהגדה המערבית.

בנוסף השרים הדגישו את נכונותם לשתף פעולה באופן חיובי עם ארצות הברית וכל הצדדים הרלוונטיים, כדי להשלים את ההסכם ולהבטיח את יישומו, באופן שיבטיח שלום, ביטחון ויציבות לעמי האזור.

בסיום ההודעה המשותפת של השרים נאמר כי "הם חזרו על מחויבותם לעבוד עם ארצות הברית לסיום המלחמה בעזה באמצעות הסכם כולל שיבטיח את המשך הסיוע ההומניטרי לאוכלוסייה ברצועה, ימנע את עקירת הפלסטינים, יביא לשחרור השבויים, יקדם יצירת סביבה בטוחה לכל הצדדים, נסיגה ישראלית מלאה, ושיקום עזה".

השרים אף הוסיפו וטענו כי "הם מקווים ללכת לתהליך שלום צודק על בסיס פתרון שתי המדינות, תוך הקמת מדינה פלסטינית עצמאית וריבונית במלואה על כל שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה, בהתאם לחוק הבינלאומי, תוך התייחסות לכך כמפתח להשגת יציבות וביטחון אזוריים".