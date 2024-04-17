בהצהרה משותפת של שרי החוץ של סעודיה, ירדן, איחוד האמירויות, קטאר, מצרים ומדינות ערביות נוספות: מברכים על מאמציו של הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה | לדבריהם: "אנו מוכנים לשתף פעולה, כדי לסכם את ההסכם ולוודא את יישומו" (העולם הערבי)
מוקדם יותר דווח, כי גרמניה ובריטניה לא יטילו וטו על תקיפה ישראלית נגד איראן, שרי החוץ של המדינה, הגיעו היום להיפגש עם נתניהו במשרד ראש הממשלה בירושלים, נתניהו הודה להם, אך הבהיר כי ישראל מחויבת יותר מכל להגן על עצמה | תיעוד (חדשות)
בניסיון לגרום לפיוס בין הלשכות, הציע ראש הממשלה לפיד לראש הממשלה החליפי בנט לכהן כממלא מקום שר החוץ בממשלת המעבר, אלא שהאחרון החליט לסרב • בסביבתו מסבירים: "החליט להיעלם מהרדאר התקשורתי ציבורי" (פוליטיקה)