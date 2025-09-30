בידוד מדיני? ההצהרה המפתיעה של שר החוץ סער עם עמיתו הסרבי

שר החוץ גדעון סער נפגש לפני זמן קצר עם עמיתו מרקו ג׳וריץ׳, שר החוץ של סרביה, לאחר הפגישה נשא השר סער הצהרה.

תחילה קיימו פגישה בארבע עיניים, ולאחר מכן נפגשו גם בהשתתפות הצוותים. במהלך פגישתם המשותפת חתמו השניים על הסכם לשיתוף פעולה בנושאי חינוך, מדע תרבות וספורט.

כמו כן נחתמו מזכרי הבנות לקיום דיאלוגים מדיניים ושיתופי פעולה בתחום הכשרת דיפלומטים. כמו כן, הוחלט בפגישתם על דיאלוג אסטרטגי בין המדינות ועל הקמת ועדה כלכלית משותפת בדרג מינסטריאלי.

לאחר פגישתם כאמור קיימו השניים הצהרות לתקשורת. שר החוץ גדעון סער התייחס בדבריו להצעת הנשיא טראמפ ואמר: ״ישראל קיבלה את תוכניתו של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה ולעתיד טוב יותר. זה לא אמור להפתיע איש, כי רצינו כל העת בסיום המלחמה. תמיד אמרנו שאנחנו מחוייבים ליעדים שקבענו, אבל מעדיפים להשיג אותם בדרכים מדיניות".

"גם היום", הוסיף השר סער: "אנחנו מחוייבים ליעדים אלה, כפי שקבע אותם הקבינט הביטחוני. מי שסרב לסיים את המלחמה עד כה - זה גם מי שפתח בה ב-7 באוקטובר: החמאס. והחמאס הוא האחראי היחיד גם להתמשכותה ולסבל שעברו ישראלים ופלסטינים בשנתיים האחרונות".

סער הוסיף ואמר: "נראה כעת האם חמאס מקבל את התוכנית של נשיא ארה״ב. אנחנו יודעים מניסיון העבר שהם בדרך כלל מנסים לפתוח ולסגור, לשנות את הסעיפים ולהמלט מיישום- אבל אנחנו נראה. אנחנו רוצים לראות את החטופים שלנו חוזרים הביתה אחרי שנתיים ימים - את אלון אוהל ואת כל החטופים האחרים, החיים והמתים. אנחנו גם רוצים לראות עזה אחרת, שעוברת דה-רדיקליזציה ופירוז, ואינה מהווה עוד איום על ישראל ואזרחיה״.