טורקיה בהלם: 20 חיילים נהרגו בהתרסקות - ולאן נעלם גוף המטוס?

כפי שדיווחנו אמש, מטוס תובלה צבאי מדגם C-130 של חיל האוויר הטורקי התרסק אתמול (שלישי) בגאורגיה, זמן קצר לאחר שהמריא מאזרבייג'ן בדרכו חזרה לטורקיה.

על פי הודעת משרד ההגנה באנקרה, במטוס היו עשרים אנשי צוות וחיילים טורקים ואזרים, כולם נהרגו בהתרסקות. בשלב זה לא נמסר מידע רשמי על סיבת ההתרסקות. האירוע התרחש באזור ההררי של מחוז סיגנגי שבמזרח גאורגיה, לא הרחק מהגבול האזרי. בתיעודים שהופצו ברשתות נראים שרידי המטוס פזורים על מדרון ירוק, חלקים מהגוף מעלים עשן ולהבות. סרטון נוסף שפורסם אמש, מציג את המטוס צולל בתנועה ספירלית לקרקע ומתלקח מיד לאחר הפגיעה. חדי עין שצפו בסרטון ההתרסקות, שמו לב למספר פרטים: ראשית, בסרטון נראה בבירור בזמן ההתרסקות הספירלית של המטוס כי הוא נופל ללא ה"גוף", הקבינה עצמה. האם זנב המטוס התנתק בפיצוץ בעודו בשמיים? המשמעות של הנחה זו תהיה לכאורה שהמטוס הופל בפעולה צבאית. עוד נראה חפץ מעוגל נופל לצד המטוס, ככל הנראה חלקים ממנו, מה שיעיד גם לכאורה על פיצוץ שקדם לצניחה החופשית של מטוס ההרקולס.

כך או כך, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן קיבל את ההודעה במהלך נאום באנקרה, עצר את דבריו והביע תנחומים למשפחות ההרוגים. "אללה ירחם על נשמות שהידינו. נתפלל למענם ונעבור את האסון הזה יחד", אמר. לאחר מכן קיים שיחה עם נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב, שאישר את מותם של אנשי צוות וכינה את ההתרסקות "אבדה קשה לשתי המדינות".

שר הפנים הגאורגי, גלה גלדזה, הגיע אל אתר ההתרסקות בסביבות חמש אחר הצהריים, וכוחות החילוץ ממשיכים לפעול באזור. גאורגיה הודיעה כי פתחה בחקירה פלילית לפי סעיף המתייחס לאסון אווירי שגבה חיי אדם.

הנפגעים היו, לפי הדיווח הטורקי, אנשי חיל האוויר וצוות הטיסה. בכלי תקשורת באזרבייג'ן נאמר כי במטוס נכחו גם נציגים אזרים, אך המספר המדויק לא פורסם. ארצות הברית הביעה צער על התאונה. שגרירה באנקרה, טום באראק, כתב ברשת X כי "אנחנו עומדים לצד בעלת בריתנו הטורקית ביום העצוב הזה".

המטוס שהתרסק הוא מדגם C-130 הרקולס, מתוצרת לוקהיד מרטין האמריקאית, אחד מכלי הטיס הצבאיים הנפוצים בעולם לתובלת ציוד וכוחות. בחברה מסרו כי הם משתתפים בצער המשפחות ומתחייבים לסייע לחקירה במידת הצורך.

ה־C-130, המצויד בארבעה מנועי טורבופרופ, מסוגל להמריא ולנחות גם במסלולים לא סלולים ומשמש מדינות רבות לנשיאת מטענים, חיילים וציוד, כמו גם למשימות תקיפה, מודיעין וחילוץ.