הרובוטים בתערוכה ( צילום: רשתות ערביות )

בשבוע האוטונומי של אבו דאבי, הקהל ציפה לראות כלי תחבורה ימיים אוטונומיים או מוניות מעופפות, אך את ההצגה גנב דווקא רובוט קטן, שהציץ אל העתיד הקרוב.