שבוע האוטונומיה 'באבו דאבי' נפתח עם רובוטים גמדים בלבוש מסורתי

בשבוע האוטונומי של אבו דאבי, בעוד הקהל ציפה לראות כלי תחבורה אוטונומיים, הופיעו רובוטים קטנים שגנבו את ההצגה בריקוד מסורתי אמירתי מרהיב (העולם הערבי)

הרובוטים בתערוכה (צילום: רשתות ערביות)

בשבוע האוטונומי של אבו דאבי, הקהל ציפה לראות כלי תחבורה ימיים אוטונומיים או מוניות מעופפות, אך את ההצגה גנב דווקא רובוט קטן, שהציץ אל העתיד הקרוב.

רובוטים מדגם בוסטר, בגודל ילד, הפתיעו את המבקרים כשהם לבושים בכיסוי הראש האמירתי המסורתי, ע'וטרה. הרובוטים, שגובהם 95 ס"מ בלבד ומשקלם 19.5 ק"ג, ביצעו את ריקוד האיאלה המסורתי לגברים, בליווי מנגינות וצעדי ריקוד מקומיים.

הרובוט, שפותח על ידי חברת בוסטר רובוטיקס ומחירו החל מ־5,999 דולרים, נודע בכישורי הריקוד המרשימים שלו. דגם בוסטר K1 אף זכה באליפות כדורגל הרובוטים בקטגוריית "גודל ילד" בשנת 2025.

מארגני התערוכה אמרו: שהיוזמה אינה רק בידור; היא מבקשת להראות כיצד חדשנות טכנולוגית מתקדמת וזהות תרבותית יכולים "לצעוד יחד". הרובוטים מסייעים לקידום המסורת האמירתית בדרך חדשה ומסקרנת, של עתידנות עם שורשים מקומיים.

