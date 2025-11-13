סין משיקה: 'צבא הרובוטים' הראשון בעולם יוצא לדרך | צפו

חברת UBTECH, הממוקמת בשנז'ן שבסין ומכונה "מניית הרובוט ההומנואידי הראשונה", מאותתת על מעבר משמעותי מהכרזות חוזים לאספקה בפועל של מוצרים. החברה הודיעה כי היא ערוכה להתחיל בייצור המוני ובמשלוח דגם הדגל התעשייתי שלה, החל מאמצע נובמבר.

המהלך נועד למלא ספר הזמנות הולך וגדל במהירות, אשר עבר השנה את 800 מיליון יואן (כ-113 מיליון דולר). UBTECH פרסמה סרטון קצר שהציג את קנה המידה של הייצור, בו נראו שורות של רובוטים עומדים מוכנים.

הרובוט תוכנן במיוחד עבור יישומים תעשייתיים. התכונה המרכזית ביותר שבו היא יכולת החלפת הסוללות האוטונומית, אותה כינתה UBTECH "הראשונה בעולם" לרובוט דמוי אנוש. מערכת זו מאפשרת פעולה רציפה ללא הפסקה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, ומספקת מענה קריטי ללקוחות בתחומי הלוגיסטיקה וייצור רכבים חשמליים. הוא גם קומפקטי וגמיש יותר מקודמו, וכולל הליכת ברכיים טבעית ואנושית יותר.

אספקת הזמנות תעשייתיות בהיקף כה גדול היא קריטית עבור UBTECH כדי להוכיח את אסטרטגיית המסחור שלה ולתמוך במחיר המניה שלה, אשר רשם עלייה של למעלה מ-150% השנה. החברה שואפת לספק מעל 500 רובוטים הומנואידיים תעשייתיים במהלך שנת 2025.