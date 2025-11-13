כיכר השבת
ככה זה התחיל

סין משיקה: 'צבא הרובוטים' הראשון בעולם יוצא לדרך | צפו

חברת יצור סינית מתחילה במשלוח המוני של רובוטים הומנואידיים תעשייתיים, שמסמנים פרק חדש בעולם האוטומציה | הטכנולוגיה המתקדמת שלהם מאפשרת פעולה רציפה 24/7 ומציבה סטנדרט חדש לייצור רובוטי (חדשות בעולם)

הצבא של רובוטים בסין (צילום: יצרן - UBTECH Robotics")

חברת UBTECH, הממוקמת בשנז'ן שבסין ומכונה "מניית הרובוט ההומנואידי הראשונה", מאותתת על מעבר משמעותי מהכרזות חוזים לאספקה בפועל של מוצרים. החברה הודיעה כי היא ערוכה להתחיל בייצור המוני ובמשלוח דגם הדגל התעשייתי שלה, החל מאמצע נובמבר.

המהלך נועד למלא ספר הזמנות הולך וגדל במהירות, אשר עבר השנה את 800 מיליון יואן (כ-113 מיליון דולר). UBTECH פרסמה סרטון קצר שהציג את קנה המידה של הייצור, בו נראו שורות של רובוטים עומדים מוכנים.

הרובוט תוכנן במיוחד עבור יישומים תעשייתיים. התכונה המרכזית ביותר שבו היא יכולת החלפת הסוללות האוטונומית, אותה כינתה UBTECH "הראשונה בעולם" לרובוט דמוי אנוש. מערכת זו מאפשרת פעולה רציפה ללא הפסקה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, ומספקת מענה קריטי ללקוחות בתחומי הלוגיסטיקה וייצור רכבים חשמליים. הוא גם קומפקטי וגמיש יותר מקודמו, וכולל הליכת ברכיים טבעית ואנושית יותר.

אספקת הזמנות תעשייתיות בהיקף כה גדול היא קריטית עבור UBTECH כדי להוכיח את אסטרטגיית המסחור שלה ולתמוך במחיר המניה שלה, אשר רשם עלייה של למעלה מ-150% השנה. החברה שואפת לספק מעל 500 רובוטים הומנואידיים תעשייתיים במהלך שנת 2025.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר