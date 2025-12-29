שריף מחוז בקסר שבטקסס, חאבייר סלאסאר, מסר כי הרשויות סבורות שקמילה מנדוסה אולמוס, צעירה בת 19 שנעדרה בימים האחרונים נמצאת ב“סכנה מיידית”. לדבריו, החקירה מתרחבת וכלל הגורמים הפדרליים הרלוונטיים מעורבים במאמץ לאתרה.

על פי הודעת לשכת השריף של מחוז בקסר, קמילה נראתה לאחרונה בסביבות השעה 6:58 בבוקר ביום רביעי, 24 בדצמבר, סמוך לביתה שבצפון־מערב סן אנטוניו.

תיעוד ממצלמות אבטחה מאותה שעה מציג לפי ההערכה את קמילה, כשהיא מחפשת בתוך רכבה חפץ לא ידוע. זמן קצר לאחר מכן מסתיים התיעוד, והרשויות סבורות כי היא עזבה את המקום ברגל, שכן הרכב נותר בחניה.

עוד נמסר כי החפצים היחידים שידוע שהיו עמה הם מפתח הרכב, וייתכן שגם רישיון הנהיגה שלה. אמה סיפרה כי קמילה נוהגת לצאת להליכת בוקר, אך החלה לדאוג כאשר לא שבה הביתה בתוך זמן סביר.

במסגרת המאמצים להתחקות אחר עקבותיה של הצעירה ה-FBI מעניק סיוע טכנולוגי לחקירה, ומשרד ביטחון המולדת עוקב אחר מעברי גבול ונתיבי תעבורה בינלאומיים. השריף ציין כי החיפושים הקרקעיים מתמקדים בשטח של כמה קילומטרים רבועים בלבד, אך הדגיש כי הרשויות אינן שוללות אפשרות שהחקירה תוביל גם אל מחוץ לגבולות ארצות הברית. לדבריו, “אנחנו בהחלט לא רוצים לפספס שום דבר”.