כיכר השבת
סריקות נרחבות

"נמצאת בסכנה מיידית": ארה"ב עוקבת בדאגה אחר צעירה שנעדרת זמן רב

הרשויות בארה"ב סבורות שקמילה מנדוסה אולמוס, צעירה בת 19 שנעדרה בימים האחרונים נמצאת ב“סכנה מיידית” | ה-FBI מעניק סיוע טכנולוגי לחקירה, ומשרד ביטחון המולדת עוקב אחר מעברי גבול ונתיבי תעבורה בינלאומיים (בעולם)

הצעירה הנעדרת (צילום: Bexar County Sheriff's Office)

שריף מחוז בקסר שבטקסס, חאבייר סלאסאר, מסר כי הרשויות סבורות שקמילה מנדוסה אולמוס, צעירה בת 19 שנעדרה בימים האחרונים נמצאת ב“סכנה מיידית”. לדבריו, החקירה מתרחבת וכלל הגורמים הפדרליים הרלוונטיים מעורבים במאמץ לאתרה.

על פי הודעת לשכת השריף של מחוז בקסר, קמילה נראתה לאחרונה בסביבות השעה 6:58 בבוקר ביום רביעי, 24 בדצמבר, סמוך לביתה שבצפון־מערב סן אנטוניו.

תיעוד ממצלמות אבטחה מאותה שעה מציג לפי ההערכה את קמילה, כשהיא מחפשת בתוך רכבה חפץ לא ידוע. זמן קצר לאחר מכן מסתיים התיעוד, והרשויות סבורות כי היא עזבה את המקום ברגל, שכן הרכב נותר בחניה.

עוד נמסר כי החפצים היחידים שידוע שהיו עמה הם מפתח הרכב, וייתכן שגם רישיון הנהיגה שלה. אמה סיפרה כי קמילה נוהגת לצאת להליכת בוקר, אך החלה לדאוג כאשר לא שבה הביתה בתוך זמן סביר.

במסגרת המאמצים להתחקות אחר עקבותיה של הצעירה ה-FBI מעניק סיוע טכנולוגי לחקירה, ומשרד ביטחון המולדת עוקב אחר מעברי גבול ונתיבי תעבורה בינלאומיים. השריף ציין כי החיפושים הקרקעיים מתמקדים בשטח של כמה קילומטרים רבועים בלבד, אך הדגיש כי הרשויות אינן שוללות אפשרות שהחקירה תוביל גם אל מחוץ לגבולות . לדבריו, “אנחנו בהחלט לא רוצים לפספס שום דבר”.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (78%)

לא (22%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר