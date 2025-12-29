שתי צעירות חרדיות מאזור המרכז נעצרו אתמול בנמל התעופה הבינלאומי של פראג, בחשד לניסיון הברחה מסיבי של צמחי גת.

במהלך חיפוש שנערך במזוודותיהן של הצעירות, בגילאי 22 ו-24, על ידי רשויות המכס והמשטרה המקומית, התגלו 96 קילוגרמים של גת - 48 קילוגרם בכל מזוודה.

מחקירה ראשונית עולה כי השתיים ככל הנראה לא פעלו בכוחות עצמן, אלא שימשו כחוליה בשרשרת הברחות מאורגנת. לפי החשד, הן גויסו כבלדריות על ידי סוחר גת ישראלי המוכר לרשויות, ונשלחו להעביר את הסחורה לסוחרים מקומיים בצ'כיה.

המזוודות שהכילו את הגת נלקחו לבדיקת מעבדה. גורמי אכיפה מציינים כי היעד הסופי של הגת בפראג הוא לרוב לקוחות מקרב קהילת המהגרים מאפריקה, שבה הצמח מבוקש מאוד. על פי החוק בצ'כיה, העונש המקסימלי על הברחת גת למדינה הוא עד שנתיים מאסר בפועל.

עו"ד מרדכי ציבין, המייצג את אחת מהצעירות, מסר כי היא לא הייתה מודעת לצד הפלילי של המעשה, והביע תקווה שהרשויות הצ'כיות יגיעו למסקנה זו ויגרשו אותן מהמדינה בלי הליך פלילי. הוא הוסיף כי צעירים וצעירות רבים ממשפחות במעמד סוציו-אקונומי נמוך עוברים שכנועים להבריח גת, תוך הבטחות שהדבר חוקי - וגם אם ייתפסו, בית חב"ד יסייע להם.

מדובר בתופעה חוזרת במגזר החרדי, כשבשנים האחרונות תועדו לפחות עשרה מקרים של צעירות שנתפסו עם כמויות גדולות של גת בנמלי תעופה בלונדון, פראג ובולגריה. בחלק מהמקרים השתתפו העצורות בתהליכי מעצר ממושכים במדינות זרות לפני ששוחררו.