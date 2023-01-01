ידידיה אפשטיין מספר על מעצר אחיו בגרמניה במסגרת הברחות גת לאירופה | תא"ל ראם עמינח: גיוס חרדים מצליח רק בסביבה מותאמת | בין הזמנים תשפ"ה: פחות טרקים, יותר בריכות וצימרים ממוזגים | הפלג הירושלמי עולה למתקפה "זעם חסר פשרות" | רץ ברשת ועוד | (דבר ראשון)
לפני כשנה נתפס צעיר חרדי בצרפת על הברחת גת - ולאחר מאמצים שוחרר וחזר לישראל. לפני כחודש, הוא נסע לקברי צדיקים, כשהוא בא לחזור הוא נעצר על ידי כוחות הביטחון המרוקניים, והובא לידיעתו, כי נגזר עליו בהיעדרו שנתיים מאסר | חברו ל'כיכר': "הוא סובל מתנאים לא-אנושיים ואף אחד לא מתייחס לסיפור הקשה שלו" (חרדים)
איך ניתן להבריח גת לחו"ל בלי להיתפס? איך הגיבו ראשי המבריחים כאשר מי שנתפס ושוחרר התארח באולפן 'כיכר' ומדוע ההברחות לעולם לא יפסקו? • וגם: האם ניתן למנוע מבחורים תמימים ליפול ברשת • ראיון נטול כפפות עם המבריחים והספקים (מגזין 'כיכר')