תופעת הברחות גת לאירופה פוגעת שוב בצעירים חרדים, והפעם גם במשפחתו של העיתונאי ידידיה אפשטיין - אחיו נעצר בגרמניה ונמצא במצב מבודד, ללא קשר רציף עם הקונסוליה הישראלית במשך חמישה ימים. אפשטיין מדגיש שהצעירים מנוצלים, ונמשכים להבטחות של כסף קל וטיול מפתה, אך בפועל מסתבכים בפלילים באירופה.

תת-אלוף ראם עמינח בראיון מעניין (צפו): "כדי שאברכים ירגישו בבית, יש ליצור סביבה מותאמת – מספר בתי מדרש, לימוד גמרא ומרחב השומר על הזהות הדתית". לדבריו, שילוב סגל שמכיר את התרבות החרדית יכול להבטיח גיוס מוצלח מבלי לפגוע באמונות ובחיי היומיום של המתגייסים.

בין הזמנים של קיץ תשפ"ה נראה שונה כך על פי כתבתו של עיתונאי 'כיכר' יהודה גליקמן: פחות טרקים והרפתקאות, יותר בריכות, חופים וצימרים ממוזגים. בחורי ישיבות רבים מעדיפים בילוי רגוע ונגיש, מה שמעלה דיון על אופיו של הדור הצעיר - בין עצלנות לבין חיפוש אחר שקט נפשי וחיבור חברתי.

'הפלג הירושלמי' הכריז על "מאבק זעם חסר פשרות" נגד רדיפת עולם התורה. ההפגנה הראשונה תתקיים הערב ליד כלא 10, בהשתתפות קהילות חסידיות רבות. בימים האחרונים שוחררו כמה עצורים שהתקבלו בשירה וריקודים.

בכבישי ישראל נחצה קו אדום כואב - 300 הרוגים בתאונות מתחילת השנה. בארגוני הבטיחות מזכירים שהנתונים אינם רק מספרים, אלא חיים שנגדעו. במשטרה ובמשרד התחבורה מבטיחים להגביר אכיפה, אך מדגישים שהשינוי תלוי בתרבות הנהיגה של כולנו.

ובחזית הדרום - צה"ל הוציא הבוקר 60,000 צווי מילואים והאריך את גיוסם של 20,000 שכבר נקראו לשירות. מדובר בהיערכות לשלב הבא במבצע "מרכבות גדעון" ובכיבוש עזה, תוך התחייבות להבטיח תנאי שירות ראויים וחלוקת עומסים שוויונית.