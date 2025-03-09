מעצר תלמידי הישיבות מצית מאבק בין מנהיגי הציבור החרדי לבין המדינה | הפן החברתי של המשבר - האם ניתן לגבש פתרון שימנע קרע בלתי הפיך בין החברה החרדית לציבור הכללי |חטיבת החשמונאים במוקד הדיון - האם היחידה החרדית חלק מהפתרון או חלק מהבעיה? | צפו בתוכנית המלאה
קמפיינים מבריקים מול לחץ מיותר: ריאיון מרתק ומקיף עם יהודה גליקמן, שחי את עולם הישיבות ולוקח אותנו אל תוך עולם התתי"ם והקמפיינים של הבחורים | למה יש בחורים שנגררים לעמוד בצומת ואיך עוצרים את ההשפלה | וגם חיקוי מצויין של אריה דרעי ומידע מפתיע על ישיבת מיר | צפו בקטע מתוך 'דבר ראשון' (מעניין)
בחורי ישיבה שאוספים כסף משפילים את עצמם או שלא מודעים למציאות? עורך התוכנית הפופולרית נותן לנו זווית אחרת | עורך הדין שתובע 2.5 מיליון שקל מבעלי עסקים קטנים | רשימת הצדיקים שהלכו לעולמם השבת והרחבה על מקים 'אור שמח' | וגם, האם טראמפ הוא המשיח (דבר ראשון)