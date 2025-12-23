כיכר השבת
הבלון של קטאר-פייק | ראש המועצה מסביר למה חרדים לא חזרו ואיך תשלמו רק 1100 שקל למעון

יהודה גליקמן עושה לנו סדר בפרשות האחרונות| יוסי חיים עם דילמות אקטואליות | ראש המועצה בצפון מפתיע לטובה | סגולת החשאין יוצאת משליטה ומגיעה למשפט נתניהו | קידוש שם צרפת, הנער שסירב ל-400 יורו ולא אמר משפט בערבית | האם המשטרה תתחיל לקנוס את הפלג הירושלמי? (דבר ראשון)

תוכנית 'דבר ראשון' היום (שלישי), בהגשתו של משה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית: ראש מועצת שלומי גבי נעמן בראיון על המציאות כרגע במועצה ועל המצב הבטחוני, בנוסף, איך יתכן שרוב מוחלט מהתושבים אצלו חזרו הביתה ומה עושים עם 15 חרדים שנשארו בירושלים.

בהמשך להתפתחויות בפרשת קטארגייט, יהודה גליקמן עושה סדר בשלל הפרשיות והמשפטים, מי נגד מי ומה מפת האינטרסים בסיפור.

עוד באולפן, יוסי חיים מימון בפינת הדילמות השבועית, האם אנחנו יכולים להבין אידיאולוגית את חוסמי הכבישים? איזו סופגניה תעדיפו וגם הדילמה של העיר החרדית הענייה ביותר

עוד בתוכנית: איך סגולת החשאין התפשטה לכל תחומי חיינו - למשפט , לצילטוקים בטלפון, לציון של מתתיהו כהן גדול ולעיריית לוד.

ולסיכום: רץ ברשת מפתיע ומרתק, מי מהיר יותר צב או ארנב? רועי סטאר מיצג למען ילדי . הטכנולוגיה הכי מתקדמת ויעילה נגד רחפנים, משפיען טיקטוק שהציע 400 יורו אם רק יגיד את המילים בערבית ונשיא צרפת, עמנואל מקרון שמבצע עם הלוחמים תרגילי "פלאנק", "ברפיז", ג'וגינג ותרגילי קומנדו שונים.

