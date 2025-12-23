תוכנית 'דבר ראשון' היום (שלישי), בהגשתו של משה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית: ראש מועצת שלומי גבי נעמן בראיון על המציאות כרגע במועצה ועל המצב הבטחוני, בנוסף, איך יתכן שרוב מוחלט מהתושבים אצלו חזרו הביתה ומה עושים עם 15 חרדים שנשארו בירושלים.

בהמשך להתפתחויות בפרשת קטארגייט, יהודה גליקמן עושה סדר בשלל הפרשיות והמשפטים, מי נגד מי ומה מפת האינטרסים בסיפור.

עוד באולפן, יוסי חיים מימון בפינת הדילמות השבועית, האם אנחנו יכולים להבין אידיאולוגית את חוסמי הכבישים? איזו סופגניה תעדיפו וגם הדילמה של העיר החרדית הענייה ביותר

עוד בתוכנית: איך סגולת החשאין התפשטה לכל תחומי חיינו - למשפט נתניהו, לצילטוקים בטלפון, לציון של מתתיהו כהן גדול ולעיריית לוד.

ולסיכום: רץ ברשת מפתיע ומרתק, מי מהיר יותר צב או ארנב? רועי סטאר מיצג למען ילדי עזה. הטכנולוגיה הכי מתקדמת ויעילה נגד רחפנים, משפיען טיקטוק שהציע 400 יורו אם רק יגיד את המילים בערבית ונשיא צרפת, עמנואל מקרון שמבצע עם הלוחמים תרגילי "פלאנק", "ברפיז", ג'וגינג ותרגילי קומנדו שונים.