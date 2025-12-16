תוכנית 'דבר ראשון' היום (שלישי), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית, התחלנו עם פאנל בהשתתפות איש כיכר השבת יהודה גליקמן וכתב חדשות החוץ ישראל גראדווהל, מהם למדנו מה קורה בין ישראל לארה"ב, על ההתבטאויות האחרונות של טראמפ וגם על האמירה החריפה של ראש הישיבה הרב לנדו ותחושות בחורי הישיבות.

בנוסף, ראיון באולפן עם רונן כהן, מאמן ומנחה קבוצות ותיק ב"דייל קארנגי", הגיע לאולפן כדי לתת טיפים וללמד את השיטה איך לרכוש ידידים והשפעה, איך להגדיל את המכירות, לשפר את השלום-בית או פשוט לעמוד מול קהל בלי פיק ברכיים. שווה צפיה.

עוד הבאנו תיעוד דומע. פרידה מחמי ארלינגר ז"ל איש החסד שבהלוויתו השתתפו אלפים. חמי היה מתנדב ובאיחוד הצלה מסניף חריש ונהרג בתאונת דרכים טרגית בדרכו הביתה ממשמרת. ארלינגר, אב לחמישה, היה ידוע כ"איש חסד" שתמיד היה ראשון לעזור ומלא באנרגיה ושמחחת חיים.

אחיו משה ספד ושר עם קהל האלפים את שירי האמונה והחיזוק שחמי אהב: "בסוף, כולנו סטטיסטים בהפקה הגרנדיוזית שחמי ארגן לעצמו". תיעוד מההלוויה קורע לב ומעורר השראה.

עוד בתוכנית חיזוק לסטודנטים: רגעים מחזקים מקמפוס בירושלים: שליח חב"ד הרב לירז זעירא, שליח חב"ד למכללות בירושלים שהרב זעירא, שליח חב"ד למכללות בירושלים, שאיבד את רגליו מפיצוץ מוקש במוצב בדרום סוריה במהלך שירות מילואים, בשיחה מעוררת השראה. הוא סיפר איך איבד את רגליו ונותן לנו אמונה, חוסן ושליחות

עוד באקטואליה היום:

ביטחון הגבולות: נבלם ניסיון הסתננות מתוחכם בנתב"ג נבלם ניסיון הסתננות המוני: 16 אזרחים זרים – 14 מגיאורגיה ושניים מאוזבקיסטן – נתפסו עם דרכונים ישראליים מזויפים באיכות גבוהה, חלקם על שמות של נפטרים. הם שילמו אלפי דולרים כדי להיכנס לעבוד בבניין וניקיון. הבודקים הופתעו מרמת הזיוף, והחשודים גורשו מיד.

דיון בכנסת: שיטות הוצאה להורג למחבלים הוועדה לביטחון לאומי דנה בשיטות הוצאה להורג אפשריות למחבלים, בעקבות חוק עונש מוות שאושר בקריאה ראשונה. דו"ח של מרכז המחקר והמידע סוקר שיטות מארה"ב: זריקת רעל (סבל פיזי), חנק בגז חנקן, כיסא חשמלי (דום לב מיידי) וכיתת יורים (מוות מהיר).

טראמפ תובע את ה-BBC במיליארדים. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיש תביעה נגד ה-BBC על סך 5-10 מיליארד דולר, בטענה לעריכה מטעה של נאומו מ-6 בינואר 2021. בכתבה ששודרה, חוברו קטעים מהנאום בהפרש של 40 דקות, מה שיצר רושם מוטעה כאילו הורה להסתער על הקפיטול.

קול חיזוק מעזה: "תבואו הביתה". מפקד מוצב בדרום הרצועה קרא ברמקול ליהודי העולם: לעלות לישראל, הדגיש את חוסן העם היהודי מול איומים, והבטיח: "יש מקום לכולם – תבואו הביתה". מסר מעורר גאווה ותקווה.