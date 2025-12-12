הסערה שכמעט הפכה לאסון – 16 נפגעים חולצו מהצפה בבית שקמה

זירת הפינוי ( צילום: איחוד הצלה )

לילה של דאגה עבר על תושבי אזור הדרום, בעקבות גשמים עזים שנמשכו בעקבות הסופה "ביירון". הדרמה הגדולה התחוללה בבית שקמה הסמוך לאשקלון, שם הוצף אזור מגורים שלם. בנס גלוי, 16 נפגעים, ביניהם ילדים, חולצו מהאזור המוצף ופונו לקבלת טיפול רפואי במצבם שהוגדר קל עד בינוני.

צוותי איחוד הצלה ומד"א עמדו בכוננות שיא, והעניקו סיוע רפואי ראשוני במקום. חנן קדוש, חובש בכבאות והצלה, תיאר את המאמצים: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני לשמונה נפגעים בהם ארבעה ילדים אשר סבלו מהיפותרמיה. הנפגעים פונו לבית החולים ברזילי באשקלון כאשר מצבם מוגדר קל". היערכות החירום: אמבולנסים מכל המחוזות פרמדיק מד"א יששכר וייס סיפר על קבלת הקריאות במוקד 101: "הבנו שלא מדובר באירוע נקודתי אלא בהצפה משמעותית שיתכן שתגרור מספר גדול של נפגעים." טרגדיה ברמות: נפטר הילד נתן צבי רייזפלד ז"ל - מפצעי השריפה בביתו חזקי שטרן | 10:10 צוותי הרפואה הקימו בשטח היישוב נקודת טיפול מרוכזת אליה רוכזו הכוחות. לדבריו, בסופו של דבר פונו שישה נפגעים במצב קל, וגבר כבן 60 במצב בינוני עם סימני היפותרמיה, לבתי החולים. שאר הנפגעים טופלו במקום ולא נזקקו לפינוי. במקביל, צוותי כבאות והצלה, בסיוע יחידת החילוץ "להבה" וגורמי הצלה נוספים, המשיכו בפעילות אינטנסיבית לחילוץ משפחות מבתים שהוצפו גם באשקלון ובקריית גת. משה ויצמן, חובש בכיר באיחוד הצלה, ציין כי הצוותים ערוכים להמשך מתן מענה רפואי, ואמבולנסים נוספים ממחוזות לכיש ושפלה הוזנקו למקום

זירת הפינוי הקשה ( צילום: איחוד הצלה )

התחזית לשבת: הפוגה גדולה לפני גשם נוסף

שיא הסופה "ביירון" כבר מאחורינו, והגשמים נחלשו משמעותית במהלך הלילה.

היום (שישי): הגשמים ייפסקו בהמשך היום והטמפרטורות יתייצבו סביב הממוצע לעונה.

אזהרה חמורה: סכנת השיטפונות בנחלי הדרום עדיין קיימת, ולכן מומלץ לנקוט זהירות מרבית.

שבת קודש: צפוי מזג אוויר נוח, עם גשמים קלים וחולפים בעיקר לאורך החוף ובנגב.

יום שני: צפויה לחזור מערכת גשומה קצרה, שתימשך יום אחד בלבד.