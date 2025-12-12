לילה של חסד: 58 חילוצים דרמטיים מהצפות ענק – ללא נפגעים בנפש

חילוץ בדרום ( צילום: כבאות והצלה דרום )

מחוז דרום עבר לילה סוער במיוחד, במהלכו נרשמו עשרות אירועי הצפה שסיכנו חיי אדם. ב"חסדי שמים", על אף 58 חילוצים דרמטיים מורכבים, לא דווח על נפגעים בנפש.

במוקד 102 התקבלו עשרות דיווחים על הצפות כבדות, לכודים בתוך בתים וברכבים, כאשר מפלסי המים עלו במהירות מסכנת חיים. צוותי כבאות והצלה מתחנת אשקלון, בסיוע יחידת להבה, משטרת ישראל וצה"ל, פעלו לאורך כל שעות הלילה בתנאי שטח קשים במיוחד. הדרמה בבית שקמה ובאשקלון: חילוץ משפחות מבתים מוצפים במושב בית שקמה התמקדו עיקר מאמצי החילוץ, כאשר לוחמי האש ביצעו חילוצים רבים מבתים שהוצפו במהירות. הלוחמים השתמשו בציוד חילוץ ייעודי והעבירו את האזרחים בבטחה לנקודות מוגנות. במקביל, פעלו הכוחות גם באשקלון, קריית גת והיישוב נהורה, שם עסקו בחילוץ תושבים מרכבים שנסחפו.

חילוץ באשקלון ( צילום: כבאות והצלה דרום )

דרמה נוספת התרחשה בכביש 4, כאשר צוותי חילוץ מים זורמים הוזנקו לחלץ רכב שנסחף לשטח בעקבות זרימת מים חזקה.

חילוץ בית שמש ( צילום: דוברות מד"א )

פגיעת קור קלה: חילוץ ילדים בבית שמש

במקביל לדרמה בדרום, התרחש אירוע מטלטל בבית שמש, שם שני ילדים, בני 5 ו-6, נסחפו בתעלת מים סמוך לשד' האמוראים. בנס, הילדים חולצו על ידי עוברת אורח ונמנע אסון.

חובש מד"א שמואל אריאלי סיפר: "כשהגענו למקום ראינו 2 ילדים עם בגדים ספוגי מים לצד תעלת מים, לאחר שנסחפו. הדלקנו חימום באמבולנס וכיסינו אותם בשמיכות תרמיות ייעודיות... הילדים סבלו מפגיעות קור קלות אך ב"ה לא נזקקו לפינוי לבית החולים."

"המשימה שלנו קריטית": לוחמי האש במסירות נפש

מפקד מחוז דרום, טפסר איציק עוז, שיבח את לוחמיו: "זהו לילה שממחיש עד כמה המשימה שלנו קריטית להצלת חיים." הוא הדגיש כי לוחמי האש פעלו באומץ, במקצועיות וברגישות תחת תנאים מאתגרים, בפעולה נחושה ומתואמת "ששמרה על חיי האזרחים."

המחוז נשאר במוכנות מבצעית גבוהה לאור התחזית לגשמים נוספים וחשש מפני הצפות.