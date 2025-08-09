תוכנית 'דבר השבוע', בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי, מביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

משבר הגיוס החרדי ממשיך לטלטל ולהסעיר את טובי המוחות ובעקבות מעצר תלמידי הישיבות הוכרזה מלחמה של ממש בין הציבור החרדי בראשות גדולי התורה מול הממשלה - הצבא ומערכת הייעוץ המשפטי

בתכנית ניסינו לפענח את הזווית החברתית של הנושא הנפיץ והבוער, ובמרכז הדיון, האם יש פתרון למשבר? והאם חטיבת החשמונאים היא חלק מהפתרון הנכון לבעיה שמאיימת לקטב ולהפריד באופן כמעט סופי בין הציבור החרדי לזה הכללי.

הודגש שהוויכוח על "בין הזמנים" והגיוס החרדי הוא הרבה מעבר לשאלה טכנית - זהו דיון על גבולות הזהות, והלגיטימציה ותפקיד המדינה מול עולם הרוח וההלכה. חטיבת חשמונאים, מתווה הגיוס, נראות (חרדית) במרחב הציבורי - כולם פועלים על רצף שבו הזהות האישית, המכנה המשותף והביקורת החיצונית שזורים ומסתבכים זה בזה.

ניסינו גם להבין מי אשם במצב הקטסטרופלי שבו אנחנו נמצאים עכשיו, מדובר בנקודת רתיחה ביחסי החרדים והמדינה, והאם ניכר חוסר במנהיגות בעלת שיעור קומה.

כל הפרטים בכתבה המלאה . צפו