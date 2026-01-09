דובר צה"ל מעדכן היום (שישי) כי במהלך השבוע האחרון פעלו כוחות צה״ל, בהכוונת שב״כ, במבצעים לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון.
כוחות חטיבת יהודה ולוחמי יחידת דובדבן בהכוונת שב״כ, פעלו במרחב העיר חברון ועצרו חוליית מחבלים שתכננה לבצע פיגוע בטווח מיידי. המעצר בוצע בהמשך לפעילות לוחמי גדוד 202 מחטיבת הצנחנים, שעצרו שני מחבלים נוספים מחברון ומבני נעים, אשר עסקו בבניית תשתית טרור.
כוחות חטיבת בנימין במהלך השבוע עצרו 12 מבוקשים והשמידו מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה. במבצע בביתוניא פשטו הכוחות על חנות פלסטינית ותפסו ציוד צבאי ששימש לפעילות טרור.
כוחות חטיבת מנשה השלימו מבצע בכפר סילת אל-חרת׳יה, שבמהלכו נעצרו מחבלים ונתפס נשק מסוג M16.
כוחות חטיבות שומרון, עציון ואפרים פעלו במספר כפרים ובעיר טולכרם, עצרו 25 מבוקשים בהם מחבלים שיידו אבנים לעבר אזרחים ישראלים ואיתרו אלפי שקלים ששימשו ככספי טרור.
כלל המבוקשים שנעצרו ואמצעי הלחימה שנתפסו הועברו להמשך טיפול בידי משטרת מחוז ש״י ושב״כ.
