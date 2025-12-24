הסקנדל שמטלטל את לשכת נתניהו: מה באמת קרה? הפרשן עושה סדר

רשת המסמכים המסווגים, החשדות למעורבות קטארית בלשכת ראש הממשלה והגרסה החדשה של אלי פלדשטיין שמטלטלת את הימין: בריאיון מיוחד לתוכנית דבר ראשון עם משה מנס', עושה פרשן 'כיכר השבת' יהודה גליקמן סדר בבליל השמועות והדיווחים, ומשרטט את תמונת המצב המורכבת שמסעירה את המדינה.

הנדסת התודעה והנגד החרדי

"צריך להבין שיש כאן שתי חקירות שנפתחו, ודבר הוביל לדבר", פותח גליקמן. החקירה הראשונה, שהחלה בתוך מערכת הביטחון, עסקה בהדלפת מסמכים צבאיים מסווגים ביותר ל"בילד" הגרמני.

"למה דווקא לעיתון בגרמניה?", מסביר גליקמן. "כי בארץ הצנזורה הייתה עוצרת את זה מיד. המטרה של ההדלפה הזו הייתה ברורה: להחליש את עמדת הממשלה ולמנוע עסקת חטופים, תחת הטענה שיש לה השלכות מסוכנות". במרכז הפרשה הזו עומד נגד חרדי, אריה רוזנפלד, שחשוד כי העביר את המסמכים לאלי פלדשטיין, יועץ בלשכת ראש הממשלה. "יכול להיות שהוא קם בבוקר וחשב שהוא עושה מצווה ומציל את המדינה", מדגיש גליקמן, "אך המערכת רואה זאת בחומרה".

"קטארגייט": סכנה ביטחונית בזמן מלחמה?

אך בעוד פרשת המסמכים הסעירה את התקשורת, מתחת לפני השטח התפתחה פרשה חמורה בהרבה, המכונה "קטארגייט". החשד: האם קטאר, המדינה שמממנת את חמאס, הצליחה לקנות השפעה בתוך קודש הקודשים הישראלי?

"מתברר שקטאר העבירה כספים דרך יועצים וקבלני משנה, כאשר החשד הוא למעורבות של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה", חושף גליקמן. "זה מכניס את הלשכה לסחרחורת הרבה יותר קשה. אם מתגלה שמדינה עוינת, שמממנת את הטרור נגדנו, מצליחה להשפיע בתוך לשכת ראש הממשלה בזמן מלחמה - ההשלכות הציבוריות והביטחוניות הן קטסטרופליות".

הזימון הלילי והפתק של ברוורמן

התפנית הדרמטית של הימים האחרונים מגיעה מכיוונו של אלי פלדשטיין. מי שעד לא מזמן שתק, החל לספק גרסאות שגורמות אי נחת גדולה בסביבת ראש הממשלה. גליקמן מתאר את העדות של פלדשטיין על פגישה לילית מסתורית עם ראש הסגל, צחי ברוורמן:

"פלדשטיין מספר שברוורמן זימן אותו ב-11 בלילה לקריה, יצא לרכב, הוציא את כל הטלפונים ושלף פתק עם 5-6 שמות", מתאר גליקמן. "ברוורמן שאל אותו 'האם אתה מכיר את השמות האלה?'. אחד השמות היה של הנגד רוזנפלד. פלדשטיין טוען שענה 'לא', אבל השאלה הגדולה היא - אם ברוורמן ידע לשאול על השמות האלה, מה מידת המעורבות של הדרגים הבכירים ביותר בלשכה?".

"באת כמשיח, הפכת לבוגד"

הגרסה החדשה של פלדשטיין, בה הוא טוען כי נתניהו עצמו פנה אליו וביקש עזרה בהסטת האשמה על מחדל ה-7 באוקטובר, יצרה שבר בקרב תומכיו בימין. "אנשים שגייסו עבורו כספים, שיצאו להפגנות למענו, פתאום מרגישים נבגדים", אומר גליקמן. "הם אומרים לו: 'עזרנו לך, הפכנו אותך לסמל, ועכשיו אתה שורף את המועדון ומפיל את התיק על ראש הממשלה?'".

לסיכום, מעריך גליקמן כי הפרשה רחוקה מלהסתיים. "לראש הממשלה יש כישרונות אדירים להיחלץ ממצבים כאלה ולשלוט בסדר היום, אבל אם נלך לבחירות והתיקים האלו יהיו במרכז - בוודאי שיהיו לכך השלכות דרמטיות". "בינתיים" אומר מנס "בקטאר כנראה יושבים ומחככים ידיים בהנאה מהפילוגים והסיכסוכים שהם גרמו בינינו"