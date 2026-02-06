ארגון הטרור חיזבאללה מנהל בתקופה האחרונה משפטים חשאיים וחקירות פנימיות של חשודים בשיתוף פעולה עם ישראל, כך דווח בעיתון הלבנוני “נדאא' אל-ווטן”. לפי הדיווח, החקירות וההוצאות להורג מתקיימות בדרום לבנון, הרחק מעיני הציבור, ובשיתוף פעיל של גורמים איראניים.

גורם צבאי לבנוני אמר כי היקף פרצת האבטחה שנחשפה בארגון חיזבאללה גדול בהרבה מכפי שהוערך בתחילה. לדבריו, “בשנת 2006 רשתות הסוכנים והמרגלים היו מצומצמות בהרבה. היום מספר העצורים והתפקידים שהם ממלאים אינם תואמים פרצה בדרג נמוך. חיסולי בכירים ותקיפות ממוקדות לא יכלו להתרחש ללא פרצה אנושית משמעותית, ככל הנראה ברמות פיקוד גבוהות”.

על פי הדיווח, חיזבאללה מקיים את המשפטים וההוצאות להורג בחשאיות מוחלטת כדי לשמר את תדמיתו הציבורית. נטען כי חלק מהאנשים שהוצאו להורג מוצגים לאחר מותם כ“שהידים”, והארגון אף מתאבל עליהם בפומבי – זאת במטרה למנוע ביקורת פנימית וערעור על הנהגתו.

מקורות המקורבים לחיזבאללה מסרו כי איראן התערבה ישירות בחקירות האחרונות, ושלחה בכירים ממשמרות המהפכה לפקח עליהן. מטרת המעורבות, לפי אותם מקורות, היא לאמוד את היקף הפרצה הביטחונית האנושית בתוך הארגון ולברר כיצד התאפשרו מבצעי חיסול רחבי היקף בלבנון ומחוצה לה.

עוד דווח כי החקירות מתנהלות תחת מעטה חשאיות קיצוני, גם בתוך המעגלים הפנימיים של חיזבאללה. גורמי מודיעין העריכו כי החקירות אינן מוגבלות לשטח לבנון בלבד, וכי “חלק מחוטי הפרצה האנושית מתחילים בטהרן”, דבר שלטענתם סייע להצלחת פעולות חיסול משמעותיות בשנים האחרונות.

לפי המקורות, הממצאים הראשוניים מצביעים על כך שלמרות התדמית המלוכדת שמציג חיזבאללה כלפי חוץ, הארגון סובל משבריריות פנימית עמוקה. “החקירות חשפו סדקים במבנה הפיקודי עצמו”, אמרו, והוסיפו כי מדובר באתגר הביטחוני החמור ביותר שעמד בפני חיזבאללה מאז מלחמת לבנון השנייה.