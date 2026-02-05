פרשייה חדשה במשרד ראש הממשלה: אישה התבקשה להגיש תלונה

פרשייה חדשה, נוספת, מעסיקה בימים אלה את לשכת ראש הממשלה נתניהו - ברקע שרשרת החקירות והפרשיות עם אנשיה לאחרונה.

לפי הדיווח הערב (חמישי), במהדורת כאן חדשות, של מיכאל שמש, מדובר בחשד להתנהגות לא הולמת מצד גורם במשרד ראש הממשלה.

לפי הדיווח, המשטרה פנתה לאישה כדי שזו תגיש תלונה על התנהגות העובד. עוד דווח כי מדובר בפרשה שבמסגרתה עולות, לכאורה, שאלות קשות על התנהלות אותו גורם במשרד. פרטים נוספים לא פורסמו.

הפרשיה החדשה נחקרת במקביל לשורה של פרשיות פתוחות במשרד נתניהו - בין היתר פרשת הדלפת המסמכים לעיתון הבילד, פרשת קטארגייט ופרשת הפגישה הלילית בחניון לכאורה של צחי ברוורמן עם אלי פלדשטיין.

לפני מעט יותר משבועיים הפך בית המשפט המחוזי את החלטת השופט מנחם מזרחי, והורה על הרחקתו של צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו, מלשכת ראש הממשלה למספר ימים נוספים.

השופט יעקב שפסר כתב בניגוד למזרחי כי קיימים חיזוקים לגרסת דוברו של נתניהו לשעבר אלי פלדשטיין בנוגע לפגישה הלילית בחניון עם ברוורמן. "עיון בחומרי החקירה מלמד לא רק על קיומן של אמרותיו של אלי פלדשטיין, אלא על חיזוקים להן, הן מדבריו שלו ומהנתונים שהמציא, הן מחומרים נוספים המצויים בתיק", כתב.