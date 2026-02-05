כיכר השבת
"התנהגות לא הולמת"

פרשייה חדשה במשרד ראש הממשלה: אישה התבקשה להגיש תלונה

חשד להתנהגות לא הולמת מצידו של גורם בלשכתו של ראש הממשלה נתניהו | המשטרה פנתה לפי דיווח לאישה, כדי שתגיש תלונה בנושא | אלו הפרטים שלפי שעה פורסמו (בארץ)

ראש הממשלה נתניהו (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

פרשייה חדשה, נוספת, מעסיקה בימים אלה את לשכת ראש הממשלה נתניהו - ברקע שרשרת החקירות והפרשיות עם אנשיה לאחרונה.

לפי הדיווח הערב (חמישי), במהדורת כאן חדשות, של מיכאל שמש, מדובר בחשד להתנהגות לא הולמת מצד גורם במשרד ראש הממשלה.

לפי הדיווח, המשטרה פנתה לאישה כדי שזו תגיש תלונה על התנהגות העובד. עוד דווח כי מדובר בפרשה שבמסגרתה עולות, לכאורה, שאלות קשות על התנהלות אותו גורם במשרד. פרטים נוספים לא פורסמו.

הפרשיה החדשה נחקרת במקביל לשורה של פרשיות פתוחות במשרד נתניהו - בין היתר פרשת הדלפת המסמכים לעיתון הבילד, פרשת קטארגייט ופרשת הפגישה הלילית בחניון לכאורה של צחי ברוורמן עם אלי פלדשטיין.

לפני מעט יותר משבועיים הפך בית המשפט המחוזי את החלטת השופט מנחם מזרחי, והורה על הרחקתו של צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו, מלשכת ראש הממשלה למספר ימים נוספים.

השופט יעקב שפסר כתב בניגוד למזרחי כי קיימים חיזוקים לגרסת דוברו של נתניהו לשעבר אלי פלדשטיין בנוגע לפגישה הלילית בחניון עם ברוורמן. "עיון בחומרי החקירה מלמד לא רק על קיומן של אמרותיו של אלי פלדשטיין, אלא על חיזוקים להן, הן מדבריו שלו ומהנתונים שהמציא, הן מחומרים נוספים המצויים בתיק", כתב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

