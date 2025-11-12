במשך עשרות שנים, הסתובבו שמועות מצמררות על כך שבמהלך המלחמה בבוסניה, עשירים מאיטליה וממדינות נוספות שילמו כסף כדי להגיע להרים שמעל סראייבו ולירות באזרחים חסרי מגן – ממש כמו בציד.

עכשיו, יותר משלושים שנה אחרי, התביעה במילאנו החליטה לבדוק ברצינות את ההאשמות האלו ופתחה בחקירה פלילית בעבירת רצח.

את התלונה הגיש העיתונאי והסופר האיטלקי אזיו גווזני, שחקר את הנושא לעומק. לדבריו, קבוצה של "אנשים אמידים מאוד, חובבי נשק", שילמו סכומים גבוהים כדי להשתתף ב"ציד אדם" מהעמדות הסרביות שמעל העיר הנצורה. לפי כמה עדויות, נקבעו אף "תעריפים שונים" לפגיעה בגברים, נשים או ילדים.

גווזני טוען שבידיו ראיות חדשות, בהן עדותו של קצין מודיעין בוסני שסיפר כי יחידתו גילתה על אותם מסעות ציד כבר בסוף 1993. המידע הועבר באותה תקופה לשירותי המודיעין הצבאי של איטליה (SISMI), ואלו הודיעו חודשים ספורים לאחר מכן כי "הפסיקו את הספארי" ושיותר לא יתקיימו.

רעידת אדמה בפרשת אפשטיין: הדמוקרטים מפרסמים מיילים שקושרים את טראמפ יוסי נכטיגל | 17:24

לפי החקירה, ה"תיירים" נהגו לטוס לעיר טריאסט שבצפון איטליה, ומשם לנסוע אל ההרים סביב סראייבו, באזורים שהיו בשליטת הסרבים. הדיווחים מתארים כיצד שילמו שוחד גדול במחסומים, הציגו עצמם כמשלחת הומניטרית, בילו סוף שבוע בירי, ושבו הביתה כאילו דבר לא קרה.

גווזני החל לעסוק שוב בנושא לאחר שצפה ב-2022 בסרט התיעודי הסלובני "Sarajevo Safari" של הבמאי מיראן ז'ופאניץ', שטען שגם אזרחים מארצות הברית, רוסיה ומדינות נוספות השתתפו בירי. בעקבות זאת אסף גווזני מסמכים, עדויות ודוח של ראשת העיר לשעבר בנג'מינה קאריץ', והעביר בפברואר השנה תיק בן 17 עמודים לתובעים באיטליה.

החקירה מנוהלת כעת בידי התובע האיטלקי למאבק בטרור, אלסנדרו גוביס. היא מבוססת על החשד לרצח, והחוקרים כבר זיהו רשימת עדים פוטנציאליים.

ברקע מזכירים כי במלחמת בוסניה, בין 1992 ל-1996, נהרגו יותר מ-11 אלף אזרחים במהלך המצור האכזרי על סראייבו, שהייתה נתונה לירי תותחים וצלפים סרבים במשך ארבע שנים.

בכתבות קודמות על הפרשה צוין גם שמו של אדוארד לימונוב, סופר ופוליטיקאי רוסי לאומני, שתועד אז כשהוא יורה ממקלע כבד לעבר העיר בזמן שביקר בעמדות הצלפים יחד עם מנהיג הסרבים הבוסנים רדובן קראדז'יץ' – לימים נידון על רצח עם בהאג. לימונוב לא שילם על כך.

המידע על פתיחת החקירה במילאנו פורסם לראשונה ביולי, כאשר אתר Il Giornale כתב כי לפחות מאה אנשים נטלו חלק ב"ספארי" הזה, וחלקם שילמו סכומים שווי ערך למאה אלף אירו של היום. גווזני כינה את מעשיהם "האדישות של הרוע".

בבוסניה עצמה, לעומת זאת, החקירה המקומית נתקעה זה מכבר, וכעת מקווים באיטליה שהעדויות החדשות יחזירו את הפרשה האפלה הזו אל פני השטח ויובילו, אולי לראשונה, לאחריות פלילית.