נשיא רוסיה ולדימיר פוטין תועד לאחרונה משוחח עם מומחית הבריאות הצעירה ברוסיה, בת ה-22, יקטרינה לשצ'ינסקאיה. השיחה עסקה באיסור סיגריות אלקטורניות במדינת הענק. אבל מה שבעיקר לכד את עיני הצופים בתיעוד היה דווקא היד הימנית של פוטין.

ניתן להבחין בבירור כי ורידים בולטים באופן בלתי רגיל בידיו של פוטין. ברשת היו שטענו כי אגרפו נראה קמוץ מידי וכי הוא עושה תנועות ידיים בלתי שגרתיות.

שמועות על מצבו של פוטין אינן חדשות. לאורך השנים, ובמיוחד בשנים האחרונות, נפוצות שלל שמועות על מצבו הבריאותי.

הפעם יש הטוענים כי הסימנים ביד הם סימנים של זקנה ותו לא. יצויין כי בתיעוד אחר של פוטין, משבוע שעבר, שבו נראה פוטין לצד הרב הראשי הרב בערל לאזאר, ולוחץ את ידיו, נראית ידו הימנית רגילה - ללא הסימונים שבתיעוד שעורר תהיות.

יחד עם זאת, מסבירים יודעי דבר, יתכן שפוטין משתמש בתכשירים ושלל אמצעים קוסמטיים כדי שהסימנים לא יופיעו על ידיו.

רק לאחרונה, בשלהי חודש אב האחרון, נפוצו שמועות דומות. אז זה היה במהלך פגישתו של פוטין עם נשיא ארצות הברית טראמפ באלסקה.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות נראים השניים נפרדים זה מזה, אלא שעיני הצופים התמקדו דווקא ברגליו של פוטין. במקטע נראה הנשיא הרוסי מזיז שוב ושוב את ברכו כלפי מטה, מרים לסירוגין את העקב ואת אצבעות כף הרגל, והתוצאה - מראה רגליים רועדות או מתנדנדות.

הצילום הרשמי של הקרמלין, שבו פוטין עומד לצד טראמפ ומתרגם צמוד, כשמסביבם מאבטחים ועוזרים, הפך במהרה לחומר גלם לשורה ארוכה של השערות. גולשים אוקראינים היו מהראשונים להעניק לסרטון פרשנויות שונות: חלקם טענו שמדובר בסימן לבעיות בריאותיות, אחרים הציעו כי פוטין משתמש במתקן חבוי לנעליים כדי להיראות גבוה יותר, ואילו יש מי שהרחיק לכת והעלה את האפשרות שהוא מצויד במעין שלד חיצוני לשיפור היציבה.

כך או כך, כמה שניות של תנועות רגל בלתי מוסברות הספיקו כדי להצית גל שמועות והומור ברשת, והסיטו את תשומת הלב מהמפגש המדיני עצמו אל סוגיה אחת בלבד - מה גרם לרגליו של פוטין להיראות כה לא יציבות דווקא ברגע הפרידה מטראמפ. כעת התהיות גוברות בעקבות צילום ידו.