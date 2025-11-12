הדמוקרטים בוועדת הפיקוח של הקונגרס האמריקאי פרסמו היום (רביעי) שלושה חילופי מיילים בין המיליארדר שהואשם במעשים חמורים ג'פרי אפשטיין, גיסליין מקסוול והעיתונאי מייקל וולף.

לטענתם, הם קיבלו את המסמכים ישירות מהעיזבון של אפשטיין בבוקר. מדובר רק בחלק קטן מתוך כ-23 אלף מסמכים שהעיזבון מסר, והדמוקרטים עדיין בוחנים את כולם.

אם יתברר כי היה קשר קרוב בין טראמפ לאפשטיין בנוגע למעשים החמורים, הדבר עשוי לגרום לרעידת אדמה של ממש.

במייל הראשון, שנשלח באפריל 2011, אפשטיין כתב למקסוול כי הנשיא דונלד טראמפ הוא "הכלב שלא נבח" – כלומר מישהו שהיה מעורב לכאורה אך שמו לא נחשף. אפשטיין טען שטראמפ היה בביתו במשך שעות ארוכות. מקסוול ענתה: "חשבתי על זה...".

במיילים אחרים, משנת 2015 ו-2019, אפשטיין התכתב עם הסופר מייקל וולף, שכתב ספרים על טראמפ. בשנת 2015, בזמן שטראמפ התמודד על מועמדות לנשיאות, וולף כתב לאפשטיין ש-CNN מתכננת לשאול את טראמפ על יחסיו איתו.

אפשטיין שאל איך כדאי להגיב, ווולף השיב בציניות שכדאי "לתת לו לתלות את עצמו" – כלומר להסתבך בתשובה. הוא הוסיף שאם טראמפ יכחיש שביקר אצל אפשטיין, זה ייתן לאפשטיין "מטבע פוליטי", ואם טראמפ ינצח בבחירות – יהיה ניתן "להציל אותו" ובכך לחייב אותו להשיב טובה.

במייל נוסף מ-2019, אפשטיין כתב לוולף כי טראמפ משקר כשאומר שגירש אותו ממועדון מאר-א-לאגו. הוא כתב ש"מעולם לא הייתי חבר שם", והוסיף "כמובן שהוא ידע על הדברים...", ורמז לכך שטראמפ היה מודע לכאורה למעשיו.

הדמוקרטים טוענים שהמיילים הללו מעלים שאלות חדשות על הקשר בין טראמפ לאפשטיין, ומאשימים את הבית הלבן בניסיון להסתיר מידע. חבר הקונגרס הדמוקרטי רוברט גרסיה אמר ש"המיילים החדשים חושפים שאלות בוערות על מה שהממשל מסתיר", וקרא למשרד המשפטים לפרסם את כל "קבצי אפשטיין" לציבור.

במקביל, גיסליין מקסוול – ששפוטה ל-20 שנות מאסר – אמרה בחקירה לאחרונה שלא ראתה התנהגות לא ראויה מצד טראמפ או ביל קלינטון, והכחישה את קיומה של "רשימה" מפורסמת. משפחתה של אחת מהמעורבות בפרשת אפשטיין תקפה את הראיון הזה וטענה שהממשלה מאפשרת למקסוול "לשכתב את ההיסטוריה".

ראוי להדגיש שטראמפ עצמו לא הואשם מעולם בפלילים בפרשת אפשטיין. הוא טוען שכבר בתחילת שנות ה-2000 ניתק קשר עם אפשטיין, אחרי שזה "התנהג באופן לא ראוי". טראמפ גם חזר וטען שההאשמות נגדו הן "תרמית פוליטית של הדמוקרטים".

בינתיים, דמוקרטית חדשה בשם אדליטה גריחלבה אמורה להישבע כחברת קונגרס, והיא צפויה להיות הקול ה-218 הדרוש כדי לכפות הצבעה בקונגרס על פרסום מלא של מסמכי אפשטיין לציבור.

היוצא הוא שהדמוקרטים שיחררו מיילים שמראים לכאורה שאפשטיין טען כי טראמפ היה מעורב יותר ממה שהודה בו בעבר. טראמפ לא הגיב עדיין, אך בעבר הכחיש כל קשר פלילי. המהלך הזה צפוי להצית מחדש את הוויכוח הפוליטי סביב "קבצי אפשטיין" והאם יש בהם מידע נפיץ על בכירים נוספים, וכמובן על טראמפ עצמו.