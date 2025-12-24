בזמן שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך להפעיל לחץ על נשיא המדינה, ניקולס מדורו, ברחבי ונצואלה נצפו כוחות צבא מחלקים נשק לאזרחים ברחובות, כחלק מהיערכות לקראת עימות אפשרי עם ארה"ב.

בינתיים, סין ורוסיה הביעו תמיכה בוונצואלה מול חסימת אוניות נפט שהוטלה על ידי ארצות הברית. משרד החוץ הסיני ציין כי תפיסת אוניות של מדינה אחרת מהווה הפרה חמורה של החוק הבינלאומי, והביע התנגדות לכל סנקציה “חד צדדית ובלתי חוקית”. נציין כי סין היא הקונה הגדולה ביותר של נפט גולמי מוונצואלה, שמכסה כ‑4% מיבוא הנפט שלה.

לאחר שטראמפ הכריז על חסימה של כל אוניות הנפט המיועדות ליציאה או כניסה לוונצואלה, נרשמה האטה בפעילות הנמלים במדינה, כאשר מרבית האוניות מעבירות נפט בין נמלים מקומיים בלבד. מספר האוניות הטעונות שלא עזבו את הנמלים עלה, מה שהותיר מיליוני חביות נפט על סיפון הספינות, בעוד הלקוחות דורשים הנחות נוספות ושינויים בחוזים.

מאז ספטמבר תקפו כוחות אמריקאים ספינות רבות שעל פי טענת וושינגטון הבריחו סמים באזור ונצואלה, מה שהוביל למותם של יותר מ‑100 אנשים, חלקם דייגים.

טראמפ טוען כי משטר מדורו משתמש בכספי הנפט למימון “טרור סמים, סחר בבני אדם, רצח וחטיפות”. מנגד, בוונצואלה טוענים כי מדובר בניסיון להפלת המשטר, ומאשימים את ארצות הברית ב“שוד ימי בינלאומי”.