"אתה יודע מי אני?" רגעי המעצר של הבכירה ( צילום: East Greenwich Police Department )

מריה בוצ’י, יו״ר ועדת המפלגה הדמוקרטית בקרנסון, רוד איילנד, נעצרה לאחר ששוטר הבחין שנהגה בחוסר יציבות.

במהלך ההקלטה ממצלמת הגוף של השוטר נשמעת בוצ’י, בת 51, אומרת: “אתה יודע מי אני?”, רגעים לאחר שהשוטר ציין את ריח האלכוהול שנדף ממנה, ואת נהיגתה הבלתי סדירה.

השוטר השיב לה כי הוא לא מכיר אותה, והוסיף כי שום שמות או תפקידים לא יעזרו לה במקרה זה.

בהמשך הסרטון נראה השוטר מנסה להוביל את בוצ’י דרך סדרת בדיקות סדירות למצב שכרות, עד שלבסוף היא נעצרה והושמה באזיקים. במהלך המעצר היא אמרה בין היתר: “אתה אידיוט”, הסתכלה למצלמה, והוסיפה: “אני לא שותה, לוזר”.

ב'וצי כיהנה בעבר בתפקיד במועצת העיר קרנסון, התמודדה לראשות העיר, והשיקה בשנה האחרונה ניסיון כושל לייצוג בבית הנבחרים של רוד איילנד. לעת עתה היא שוחררה בערבות על סך 1,000 דולר, והיא צפויה להיחקר ב‑5 בינואר.