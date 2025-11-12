וונצואלה מתכוונת למלחמה עם צבא ארה"ב, לאחר שהנשיא טראמפ הורה על פריסת כוחות גדולים לאורך חופיה, כך דווח בסוכנות הידיעות 'רויטרס'.

לפי הדיווח ב'רויטרס' מפי מקורות במדינה, וונצואלה נערכת להתנגדות גרילה וליצירת כאוס פנימי במקרה של מתקפה אמריקאית.

ההחלטה משקפת את ההבנה של וונצואלה כי אין לה סיכוי במלחמה קונבנציונאלית, בגלל מחסור בכוח אדם ובאמצעי לחימה עדכניים.

לכן הממשלה מהמרת על שתי אפשרויות משלימות: לחימה בשיטות גרילה בשם "התנגדות ממושכת" וגם מהלך שנקרא "אנרכיזציה" שמטרתו ליצור כאוס ברחובות קרקס באופן המקשה על שליטה זרה.

לפי המסמכים התוכנית לגרילה כוללת פריסה של יחידות קטנות בלמעלה מ-280 מוקדים, ביצוע פעולות סבוטאז' וטקטיקות גרילה אחרות.

אפשרות האנרכיזציה - האפשרות השנייה שאותה תיארו מקורות אחרים, מדברת על שימוש בכוחות ביון ותומכי מפלגת השלטון שיגרמו לעימותים וכאוס ברחובות המרכזיים. לא היה ברור מתי בדיוק תופעל כל שיטה, והמקורות עצמם מודים שסיכויי הצלחה בלחימה קונבנציונלית נמוכים.

הצבא הוונצואלי מציג כשלים מבצעיים והצטיידות מיושנת, רוב הנשק המוצג הוא רוסי ועתיק, וחיילי המדינה מתמודדים עם שכר נמוך ותנאי מחיה קשים.

שכרם של חיילים בדרגות נמוכות עומד על כ-100 דולר בחודש, והדבר מקשה על הלחימה הממושכת ועשוי לגרום לעזיבות בשעת משבר. מקורות גם מתארים שמפקדים נאלצים לפעמים לסגור הסכמים עם ספקי מזון מקומיים כדי להאכיל את החיילים, מאחר שהאספקה הממשלתית אינה מספקת.

הנשיא ניקולאס מדורו מציג את המהלך בטלוויזיה הממלכתית כמענה אפשרי ל"ניסיון להפיל אותו" וכסיבה לגיוס אזרחים למיליציות. לדבריו, הנשק הנישא בשטח הוצב "לכל הוונצואלי האחרון, לכל העיירה האחרונה ולכל העיר האחרונה".

מסמכים צבאיים ותוכניות אימון שנבדקו מתארים פרקטיקות ישנות של לחימה נגד "תוקפות אימפריאליסטיות", כולל הנחיות לשימוש בנשק קל, מקומות מסתור והתמצאות בעזרת שמש וכוכבים אם יידרשו נחיתות בשטח.

לפי מקורות, וונצואלה פרסה כ-5,000 משגרים נישאים מדגם איגלה, ונמסר כי ההנחיה היא שאחרי "המכה הראשונה מ'הגרינגוס'" כל היחידות יתפזרו או יחפשו מקומות מסתור כשנשקם בידיהם.

מקורות צבאיים עצמם אינם מסתירים את המגבלות: "לא היינו שורדים שתי שעות במלחמה קונבנציונלית", אמר מקור המקורב לשלטון, ואחרים ציינו שוונצואלה אינה "מוכנה ומקצועית" לעימות מול הצבא החזק והמאומן בעולם.

במקביל, ניסיונות לגייס מיליציות אזרחיות ממשיכים, ומדורו טוען שישנם מיליונים שמוכנים להגן על המדינה, אך הערכות עצמאיות רואות מספרים נמוכים בהרבה שישתתפו בפועל בתרחישי האנרכיזציה.