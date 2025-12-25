איים לפוצץ בתי כנסת: השוטרים נדהמו ממה שהתגלה בבית החשוד

תושב העיר אוגדן שבמדינת יוטה נעצר ביום שלישי, לאחר שהשמיע איומי טרור כלפי הקהילה היהודית והבטיח "לפוצץ בתי כנסת".

על פי הודעת המשטרה, המידע הראשוני התקבל בעקבות דיווח שנמסר ללשכת ה-FBI. בדיווח נאמר שסקיילר רוז, בן 21, השמיע איומים כלפי חברי הקהילה היהודית ובתי כנסת באזור. על פי החשד, רוז כתב שלשום בחשבון ה-X שלו כי הוא "רוצה לפוצץ בתי כנסת".

בעקבות המידע השוטרים הגיעו לביתו של החשוד, שם נחשפו מטענים מאולתרים ומספר כלי נשק. למקום הוזעקו חבלני משטרה, אשר אבטחו את הזירה והוציאו את המטענים מהבית לצורך נטרול והשמדה. במשטרה ציינו כי חקירת הפרשה עדיין נמשכת.

החשוד הואשם באיום בטרור, בשבעה סעיפים של החזקת כלי נשק להשמדה המונית, בהחזקת נשק מסוכן בידי אדם המוגדר כפסול לכך, וכן בעבירות סמים.

בהודעת המשטרה נמסר כי “נשתמש בכל הכלים, המשאבים ושיתופי הפעולה החוקיים העומדים לרשותנו כדי למנוע איומים, להגיב בנחישות למעשי הפחדה או שנאה, ולהעמיד את האחראים לדין. משטרת אוגדן תמשיך לפעול במהירות ובמקצועיות כדי להבטיח שכל תושבי העיר יוכלו לחיות, להתכנס ולקיים את דתם בחופשיות, בהתאם לזכויות המעוגנות בחוקה”.

ראש העיר אוגדן, בן נדולסקי, מסר כי האיום כלפי הקהילה היהודית נלקח ברצינות מלאה, והבהיר כי העיר עומדת לצד תושביה היהודים. הוא הדגיש כי הזכות להתפלל בשלום ולחיות בגלוי על פי האמונה היא זכות יסוד שאינה נתונה למשא ומתן, והוסיף כי אוגדן תמשיך לעמוד על כבודם, ביטחונם וזכויותיהם החוקתיות של כלל תושבי העיר.