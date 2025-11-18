יריד האוויר הדו-שנתי של דובאי נפתח ביום שני, והפך מיד לזירת מפגש מרתקת המשלבת בין עסקאות ענק אזרחיות לבין תצוגות כוח צבאיות גלובליות. במוקד יום הפתיחה עמדה נוכחות בדרג גבוה של בכירי איחוד האמירויות, אשר הדגישה את מחויבות המדינה לגיוון מקורות הנשק שלה ואת שאיפתה לאוטונומיה אסטרטגית.

במקביל להכרזה המסחרית הגדולה של היום: הזמנת 65 מטוסי בואינג 777-9 על ידי חברת התעופה אמירטס בעסקה ששוויה עמד על 38 מיליארד דולר. נרשמה נוכחות מרשימה של הנהגת אבו דאבי ודובאי. נשיא איחוד האמירויות ושליט אבו דאבי, שייח' מוחמד בן זאיד, הגיע ליריד. אליו הצטרפו גם שליטים ופקידי ממשל בכירים, ביניהם יורש העצר של אבו דאבי ושר ההגנה של איחוד האמירויות.

לב האירוע היה סיורו המודרך של הנשיא שייח' מוחמד בן זאיד בביתן הרוסי. איחוד האמירויות שמרה על קשריה הכלכליים וקווי התעופה שלה עם מוסקבה, אף על פי שזו מתמודדת עם סנקציות מערביות בשל המלחמה באוקראינה.

שייח' מוחמד, שהוא עצמו טייס מסוקים, עצר לבחון מקרוב את מטוס הקרב החמקן הרוסי סוחוי Su-57E . הנשיא אף עלה במדרגות כדי לבדוק את תא הטייס של המטוס.

ההתעניינות הברורה של הנהגת האמירויות ב-Su-57 הרוסי מקבלת משמעות גדולה עוד יותר על רקע המתיחות המתמשכת סביב מטוס הקרב האמריקאי, ה-F-35 לייטנינג II.

איחוד האמירויות ביקשה לרכוש את מטוסי ה-F-35 מארצות הברית, אך המשא ומתן הושעה ב-2021 על רקע התנגדות בקונגרס האמריקאי ודרישות וושינגטון לצמצם את שיתוף הפעולה של האמירויות עם סין.

בעבר, הזהירה איחוד האמירויות כי אם ארה"ב תסרב לספק את מטוסי ה-F-35, היא "תמצא אותם בצער ממקורות אחרים, גם אם הם פחות מסוגלים". השתתפות רוסיה ביריד, והצגת ה-Su-57E, מציעה לאמירויות אלטרנטיבה אפשרית. ה-Su-57 הרוסי מעוצב למהירות ויכולת תמרון-על בניגוד ל-F-35 המדגיש בראש ובראשונה חמקנות וקישוריות רשתית

נקודה משמעותית נוספת היא הצעתה של רוסיה: Rosoboronexport, יצואנית הנשק הראשית של רוסיה, הציגה את ה-Su-57E ואף הדגישה כי רוסיה היא המדינה היחידה שמציעה לא רק אספקה של מטוסי דור חמישי, אלא גם לוקליזציה של ייצור ה-Su-57E בשטח הלקוח הזר. הצעה זו, הכוללת העברת טכנולוגיה, קורצת למדינות המבקשות לפתח תעשיית ביטחון מקומית.