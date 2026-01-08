כיכר השבת
איראן חילונית

יורש העצר האיראני רזא פהלווי בראיון בלעדי: "איראן תבחר בין מלוכה לרפובליקה"

"הרפובליקה האסלאמית בנקודת החולשה הגדולה ביותר שלה": יורש העצר האיראני חושף בראיון בלעדי ל"בילד" מדוע נפילת המשטר היא בלתי נמנעת |רזא פהלווי פורש את התוכנית הדרמטית לאיראן חילונית ודמוקרטית ליום שאחרי שלטון המולות והמסר הנוקב שלו למנהיגי אירופה (העולם הערבי)

רזא פהלווי (צילום: שאטרסטוק)

בעוד רחובות טהראן בוערים ותמונות של בנייני ממשל עולים באש מציפות את ההכותרות בעולם, נשמע קולו של האיש שרבים רואים בו את המפתח לעתיד . בראיון בלעדי לעיתון ה"בילד", יורש העצר רזא פהלווי (65) משרטט מציאות שבה שלטון האייתוללות ניצב על פי תהום.

"הרפובליקה האסלאמית נמצאת בנקודת החולשה הגדולה ביותר שלה", מצהיר פהלווי בנחרצות. לדבריו, עידן הניסיונות לרפורמות הסתיים – העם האיראני כבר אינו מבקש שינוי קוסמטי, אלא את הפלת המערכת כולה. כשהמחאות מתפשטות ליותר ממאה ערים ומאחדות את כל הדורות, פהלווי קובע כי העולם מתחיל להבין שהמשטר נמצא "בסוף הדרך".

פהלווי, שרואה בעצמו "בונה גשרים" למעבר דמוקרטי, מבהיר כי השאיפה שלו אינה כוח אישי: "השאיפה שלי היא לא להכתיב מראש את התוצאה, אלא להבטיח את התהליך". הוא מבטיח איראן חילונית שבה העם יבחר בין מלוכה לרפובליקה, תוך הגנה על מיעוטים כמו הכורדים והבהאים.

איראן: ביום ה-12 של המחאות הארציות, בוצעו ירי ברחובות קאראג'. (צילום: רשתות ערביות)

בפנייה ישירה למנהיגי המערב, הוא משמיע ביקורת נוקבת: "מנהיגי אירופה יכולים ללמוד מהבהירות המוסרית של טראמפ בשאלה האיראנית!". הוא מדגיש כי האיראנים אינם זקוקים לחיילים זרים או לכסף: "האיראנים זקוקים לבהירות מוסרית" ולהפסקת כל תמיכה במשטר הנוכחי.

המסר שלו לסיום מהדהד כקריאת תיגר אחרונה: נפילת האייתולות היא "בלתי נמנעת". הוא מבטיח כי יום הדין קרוב: "החשבון על הפשעים – כולל של עלי חמינאי – יגיע". השינוי, כך הוא מסכם, חייב לבוא ויוצא מתוך העם האיראני עצמו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר