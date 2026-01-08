רזא פהלווי ( צילום: שאטרסטוק )

בעוד רחובות טהראן בוערים ותמונות של בנייני ממשל עולים באש מציפות את ההכותרות בעולם, נשמע קולו של האיש שרבים רואים בו את המפתח לעתיד איראן. בראיון בלעדי לעיתון ה"בילד", יורש העצר רזא פהלווי (65) משרטט מציאות שבה שלטון האייתוללות ניצב על פי תהום.

"הרפובליקה האסלאמית נמצאת בנקודת החולשה הגדולה ביותר שלה", מצהיר פהלווי בנחרצות. לדבריו, עידן הניסיונות לרפורמות הסתיים – העם האיראני כבר אינו מבקש שינוי קוסמטי, אלא את הפלת המערכת כולה. כשהמחאות מתפשטות ליותר ממאה ערים ומאחדות את כל הדורות, פהלווי קובע כי העולם מתחיל להבין שהמשטר נמצא "בסוף הדרך". פהלווי, שרואה בעצמו "בונה גשרים" למעבר דמוקרטי, מבהיר כי השאיפה שלו אינה כוח אישי: "השאיפה שלי היא לא להכתיב מראש את התוצאה, אלא להבטיח את התהליך". הוא מבטיח איראן חילונית שבה העם יבחר בין מלוכה לרפובליקה, תוך הגנה על מיעוטים כמו הכורדים והבהאים.

איראן: ביום ה-12 של המחאות הארציות, בוצעו ירי ברחובות קאראג'. ( צילום: רשתות ערביות )

בפנייה ישירה למנהיגי המערב, הוא משמיע ביקורת נוקבת: "מנהיגי אירופה יכולים ללמוד מהבהירות המוסרית של טראמפ בשאלה האיראנית!". הוא מדגיש כי האיראנים אינם זקוקים לחיילים זרים או לכסף: "האיראנים זקוקים לבהירות מוסרית" ולהפסקת כל תמיכה במשטר הנוכחי.

המסר שלו לסיום מהדהד כקריאת תיגר אחרונה: נפילת האייתולות היא "בלתי נמנעת". הוא מבטיח כי יום הדין קרוב: "החשבון על הפשעים – כולל של עלי חמינאי – יגיע". השינוי, כך הוא מסכם, חייב לבוא ויוצא מתוך העם האיראני עצמו.