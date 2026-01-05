כיכר השבת
לחם לכולם: הכירו את מכונות הלחם החכמות של דובאי שמסייעות לנזקקים | צפו

דובאי רותמת את הטכנולוגיה למלחמה ברעב עם מכונות חכמות שאופות לחם טרי בחינם בלחיצת כפתור אחת | יוזמת "לחם לכולם" מגשימה חזון הומני שאף אחד לא יישאר רעב במטרופולין הנוצץ של איחוד האמירויות (העולם הערבי)

מכונות הלחם לנזקקים בדובאי (צילום: רשתות ערביות)

בלב המטרופולין הנוצץ של דובאי, נחשף פלא טכנולוגי מסוג אחר לגמרי. לא מדובר בעוד רכב מעופף או במגדל פאר, אלא ביוזמה אנושית שמוכיחה שוב שאיחוד האמירויות לא מפסיקה להפתיע: מכונות חכמות לאפיית לחם טרי, הפועלות מסביב לשעון ומעניקות מזון בחינם לכל מי שזקוק לו.

היוזמה, שזכתה לשם "לחם לכולם", היא שיתוף פעולה בין מרכז מוחמד בן ראשד לייעוץ בנושאי הקדש לבין מרכז מוחמד בן ראשד לייעוץ בנושאי הקדש לבין "יוזמות מוחמד בן ראשד אל מקטום העולמיות". המטרה פשוטה אך עוצמתית: להבטיח שאיש לא יישאר רעב. המכונות הללו אינן סתם מתקני הפצה; הן מכינות ואופות את הלחם בזמן אמת, ומגישות אותו חם וטרי לנזקקים ולפועלים, כחלק ממודל מודרני ובר-קיימא של עבודת צדקה.

המכונות ידידותיות למשתמש. בלחיצה על כפתור "הזמנה", ולאחר המתנה קצרה שבה המכונה מכינה את הלחם, המאפה הטרי יוצא היישר לידיו של המזמין.

המכונות פזורות במיקומים אסטרטגיים ברחבי דובאי, כולל במסגדים כמו מסגד אל-פורוק עומר בן אל-ח'טאב באל-ספא ובמסגד אל-מוטקין באל-קוסאיס.

היוזמה הזו אינה מקרית. היא מגשימה את חזונו של השייח' מוחמד בן ראשד אל מקטום, שטבע בתחילת מגפת הקורונה את המשפט המהדהד: "באיחוד האמירויות, אף אחד לא ישן רעב או במחסור". המודל הדיגיטלי החדשני מאפשר לא רק קבלת לחם, אלא גם נתינה; הציבור הרחב יכול לתרום ישירות דרך המכונות עצמן, באמצעות הודעות SMS או בהעברות בנקאיות, ובכך להפוך לשותף פעיל ברשת הביטחון החברתית הזו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

