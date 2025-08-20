כיצד נשאר מגדל בורג' ח'ליפה הגבוה בעולם נוצץ כל כך? התשובה מפתיעה הרבה יותר ממה שאתם חושבים. מגדל בורג' ח'ליפה, המתנשא לגובה של כ-828 מטר והמבנה הגבוה ביותר בעולם מאז השלמתו ב-2009, מתגאה בלא פחות מ-24,348 חלונות. אך מעבר לגודלו המרשים, עבודת התחזוקה של המראה המבריק שלו היא משימה כבירה, הכרוכה בעלייה לגבהים מסוכנים ותלייה על חבלים.

הצוות האמיץ שאחראי על הניקיון נדרש לעבוד בכל יום בשנה כדי להבטיח את ניקיון המבנה. משימה ענקית זו של ניקוי כל חלונות הבורג' ח'ליפה נמשכת כ-3 חודשים שלמים, ומתבצעת ארבע פעמים בשנה, מה שאומר שהעבודה היא למעשה מחזור בלתי פוסק. למרות גובה המבנה ומספר החלונות העצום, צוות ניקוי החלונות מונה 36 איש בלבד.

מה שמפתיע במיוחד הוא שעל אף יוקרתו של הבניין וההשקעה העצומה בטכנולוגיה מתקדמת שכללה בניית מערכת ייעודית לשטיפת חלונות ומכונות בלתי מאוישות לאזורים גבוהים ובלתי נגישים, צוות הניקיון משתמש בעיקר בכלים ושיטות ניקוי מסורתיות, כמו מגבים ומי סבון, בדומה למה שמשתמש מנקה חלונות ממוצע. ציוד הבטיחות והמכונות אמנם חדשניים ומהפכניים, אך כלי הניקוי עצמם אינם פורצי דרך.

תנאי הרוח מהווים אתגר רציני; למרות שחברת אעמאר דובאי (Emaar Dubai), שפיתחה את הבורג' ח'ליפה, קובעת שבטוח לעבוד ברוח של עד 20 קשר, הצוותים מפסיקים פעמים רבות כשהרוחות חזקות מ-12 קשר, (כ‑22 קמ"ש), בגובה של בורג' ח'ליפה, האוויר הדליל מגביר משמעותית את עוצמתה על האדם והציוד, (בעוד שעל הקרקע מדובר ברוח מתונה יחסית) מה שמקשה על השארת המים על החלונות.

שכרם הממוצע של מנקי חלונות גורדי שחקים עומד על כ-50,000 דולר, שכר לא רע למשרה שאינה דורשת השכלה או הסמכה מיוחדת, רק המון אומץ וללא פחד גבהים. אין פלא שחשבון הטוויטר הרשמי של בורג' ח'ליפה הילל את מנקי החלונות שלו כגיבורים, והביע הערכה על שירותם בשמירה על יופיו וזוהרו של הבניין מדי יום ביומו.