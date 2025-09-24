כיכר השבת
דרמה בשמים

מטוס מלא בישראלים נחת בסעודיה, אחד הנוסעים עבר אירוע מוחי

טיסת "פליי דובאי" שהייתה בדרכה לנתב"ג, נאלצה לבצע נחיתת חירום בסעודיה בעקבות התקף אירוע מוחי של אחד הנוסעים, כנראה ישראלי | יתר הנוסעים נותרו בתוך המטוס (תעופה)

מטוס נוסעים (צילום: shutterstock)

טיסת פליי דובאי מאיחוד האמירויות לתל אביב נאלצה לבצע היום (רביעי), יומו השני של החג, בשעות אחר הצהרים, נחיתת חירום בסעודיה, בעקבות אירוע מוחי של אחד הנוסעים.

הטיסה הייתה מלאה בישראלים והייתה אמורה לנחות בנתב"ג היום בסביבות השעה 18:15 אחר הצהרים. היא נחתה כחצי שעה מוקדם יותר בסעודיה.

סעודיה (צילום: שאטרסטוק)

הטיסה קיבלה אישור חריג להנחית את המטוס בשטח המדינה הערבית שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים גלויים עם ישראל. קברניט הטיסה קיבל את ההחלטה מיידית להנחית את המטוס בריאד, בירת המדינה, לאחר שלא הייתה כל ברירה אחרת.

הסיבה לנחיתה היא אירוע מוחי שעבר אחד הנוסעים, כנראה ישראלי. החולה הועבר לקבלת טיפול בבית חולים מקומי ויתר הנוסעים נותרו במטוס, עד להמראתו חזרה לתל אביב.

