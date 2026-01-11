2 מיליארד של פקיסטן וסעודיה: החוב הישן שהפך לטייסת קרב חדשה

היחסים בין ערב הסעודית לפקיסטן עולים מדרגה בדרך למתווה פיננסי-ביטחוני חסר תקדים. כפי שנחשף בסוכנות הידיעות רויטרס, שתי המדינות מנהלות מגעים מתקדמים להמרת הלוואת ענק בסך שני מיליארד דולר – שניתנה במקור לסיוע כלכלי לפקיסטן – לעסקת רכש צבאי רחבת היקף. במקום להחזיר את הכסף במזומן, פקיסטן תספק לסעודים חבילה ביטחונית בשווי כולל של ארבעה מיליארד דולר, שתתבסס על מטוס הקרב JF-17.

היעד הסופי: לא מה שחשבתם

הפרט המפתיע ביותר בחשיפה של רויטרס טמון בזהות המשתמש הסופי. חיל האוויר הסעודי, המבוסס על מערכות מערביות יוקרתיות כמו ה-F-15 והטייפון, אינו זקוק למטוסים הפקיסטניים עבור עצמו. לפי גורמים המעורבים במו"מ, המטוסים מיועדים לעבור לידיו של צבא סודאן (SAF) בראשות הגנרל אל-בורהאן.

המהלך מאפשר לריאד להעניק סיוע קטלני ומשמעותי לבעלת בריתה בסודאן מבלי להכביד על תקציב המדינה, תוך ניצול קווי הייצור הזמינים של פקיסטן. מדובר ב"מכת מנע" דיפלומטית וצבאית מול ההשפעה של איחוד האמירויות באזור.

JF-17: המטוס האידיאלי למלחמות אזרחים

מטוס ה-JF-17, פרי פיתוח משותף של פקיסטן וסין, נחשב ל"סוס עבודה" בעלויות נמוכות. הוא מציע כוח אש אווירי ורב-משימתיות שמתאימים בדיוק למדינות מתפתחות. בסודאן, שבה היכולת לשמר רצף פעילות אווירית מול כוחות הקרקע של ה-RSF (כוחות התמיכה המהירה) היא קריטית להכרעה, המטוס הזה עשוי להיות שובר השוויון שאל-בורהאן חיכה לו.

שחמט גיאופוליטי בקרן אפריקה

המעורבות הסעודית בסודאן החריפה מאז פרוץ המלחמה באפריל 2023. המהלך האחרון, המשלב את העוצמה הפיננסית של ריאד עם היכולת התעשייתית של פקיסטן, מוכיח שסעודיה נחושה למנוע את קריסת הממסד הרשמי בסודאן. העסקה הזו, אם תושלם, תהווה עדות נוספת ליכולת של יורש העצר הסעודי לעצב מחדש את מאזן הכוחות הצבאי באפריקה באמצעות "דיפלומטיה של חימוש".