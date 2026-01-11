55 מיליארד דולר: סעודיה קונה את ענקית הגיימינג

בעוד שמנהיגי עולם אחרים פותחים את היום בסקירות מודיעין ובדיקת מדדי הבורסה, יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן (MBS), מתחיל את הבוקר מול המסך.

התשוקה שלו למשחקי מחשב ובמיוחד משחקי יריות ואסטרטגיה הפכה מזמן מתחביב אישי לאסטרטגיה לאומית, שמשקיעה מיליארדי דולרים מהקופה הציבורית בתעשיית הגיימינג.

בלב הפרשה עומדת תעלומה דיגיטלית: חשבון באתר "סטים" (Steam) תחת השם "Abdullah_Al_Saud". מדובר בספרייה דיגיטלית ענקית שבה קונים ומנהלים משחקי מחשב. החשבון הזה מחזיק באוסף של אלפי משחקים ופריטים יקרי ערך, שמגלה כי בעליו נהנה ממשאבים כלכליים בלתי מוגבלים.

לאחרונה, החשבון שינה את שמו באופן מתריס ל-"I bought EA" (קניתי את אי-איי), רמז עבה לעסקת ענק שזעזעה את עולם הבידור: רכישת חברת "אלקטרוניק ארטס" (EA) בסכום דמיוני של 55 מיליארד דולר על ידי קבוצת משקיעים בהובלת קרן ההשקעות הסעודית. מדובר בחברה שאחראית על המשחקים הפופולריים ביותר בעולם, ביניהם סדרת משחקי כדורגל ומשחקי מלחמה יודעים.

בן סלמאן עצמו ידוע כמעריץ מושבע של משחק פעולה צבאי שבו השחקן נכנס לנעליו של חייל בשדה הקרב. התשוקה הזו היא שהובילה אותו להקים את קבוצת "סאבי" (Savvy), זרוע ההשקעות של הממלכה בתחום הגיימינג, לה הקצה תקציב עתק של 80 מיליארד דולר. המטרה היא להפוך את סעודיה למרכז עולמי של תעשיית המשחקים עד שנת 2030.

עד כה, הממלכה כבר הספיקה להשתלט על חלקים נרחבים מחברות ענק יפניות וחברת "אקטיביז'ן בליזארד".

המבקרים מכנים את המהלכים הללו "בזבוז כספים חסר רסן" ו"הימור פוליטי". בעיתון "וושינגטון פוסט" אף תיארו את ההשקעות כ"זריקת כסף מבלי לדעת אם הוא יניב תשואה כלשהי". המציאות בשטח מראה שחלק מההשקעות כבר רשמו הפסדים של עשרות אחוזים.