חיילים מאפקירה בשורות פוטין ( צילום: רשתות חברתיות )

בעוד הצבא הרוסי מנסה לפצות על אבדות כבדות בשדה הקרב, נראה כי לשכות הגיוס המסורתיות פינו את מקומן לשרתי המשחקים. בטקטיקה יוצאת דופן חשפו מקורות בתקשורת העולמית כי רוסיה השתמשה בפלטפורמת התקשורת עם חובבי משחקי מחשב (גיימרים) כדי לגייס צעירים דרום-אפריקאים למלחמה באוקראינה.

שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם מצאו את עצמם עוזבים את ביתם ביולי 2024, לאחר שניהלו שיחות עם מגייס בזמן ששיחקו במשחק סימולציית של לחימה. השניים, שרגילים היו להילחם באויבים וירטואליים, פותו לחתום על חוזים צבאיים אמיתיים לחלוטין ליד סנט פטרסבורג, עם הבטחות לשכר גבוה, אזרחות רוסית והזדמנויות לימודיות. אלא שהמציאות הייתה קשה. תוך שבועות מסיום הטירונות, אחד הצעירים כבר נשלח לקו האש כעוזר מפעיל מטול רימונים. ב-23 באוקטובר 2024, ה"משחק" הסתיים עבורו באופן טרגי בקרב ליד ורכנוקמיאנסקה שבמחוז לוהנסק; גופתו נותרה שם, בעוד גורלו של חברו נותר לא ידוע. הסיפור הדרום-אפריקאי הוא רק קצה הקרחון באסטרטגיה הרוסית הרחבה שהושקה ב-2023 לבניית רשת גיוס גלובלית. על פי נתוני המודיעין האוקראיני, רוסיה הצליחה למשוך למעלה מ-18,000 אזרחים זרים מ-128 מדינות וטריטוריות שונות.

חייל מספר 1 - פוטין ( צילום: שאטרסטוק )

עבור מוסקבה, נראה כי הלוחמים הזרים הללו הם "כוח מתכלה". למרות שהם מגיעים ממדינות רחוקות כמו נפל, קניה ובורקינה פאסו, רוסיה מראה עניין אפסי בהחזרתם; עד כה, מוסקבה לא ביקשה להחליף ולו אזרח זר אחד במסגרת חילופי שבויים, למעט אזרחי צפון קוריאה.

הגיוס המסתורי לא עוצר בגיימרים. בדרום אפריקה התעוררה סערה סביב דודוזילה זומה-סמבודלה, בתו של הנשיא לשעבר ג'ייקוב זומה, שהואשמה בגיוס אזרחים עבור רוסיה תחת אמתלות שווא. כל זאת, למרות שהשתתפות בעימותים צבאיים זרים היא עבירה על החוק בדרום אפריקה מאז 1998.

המוטיבציה העיקרית של רוב "שכירי החרב" הללו היא רווח כלכלי, אך רבים מהם מוצאים את עצמם מרומים או מאולצים לשרת. עם זאת, נראה כי המאמצים המשותפים של אוקראינה והקהילה הבינלאומית מתחילים להניב פרי: בנפל, למשל, מספר המגויסים צנח מכמעט 1,000 איש בשנה לאדם אחד בלבד באוקטובר 2025.

נראה כי עבור רוסיה, המלחמה היא סוג של "משחק" גלובלי, שבו היא מנסה להמר על חייהם של זרים כדי למלא את החלל שהותירו אבדותיה העצומות.