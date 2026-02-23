מה קרה הלילה בלשכת המנהיג העליון חמינאי? לפי דיווח מאיראן בתי ספר סמוך למוסד הנשיאות וללשכת המנהיג נסגרו הבוקר (שני) במפתיע. עוד צוין כי בלילה שלפני כן, בסביבות השעה 23:00, נרשמה נוכחות רחבה של אמבולנסים, משטרה וכוחות מיוחדים באזור.

על פי הדיווח שפורסם ברשת “מנותו” (Manoto) המשדרת בפרסית מלונדון, מספר בתי ספר באזור הסמוך למוסד הנשיאות ולמשרדו של המנהיג העליון נסגרו הבוקר באופן פתאומי והתלמידים הוחזרו לבתיהם באמצעות הסעות.

לפי הדיווח, סביב השעה 07:00 נמסרה למשפחות הודעה ללא התרעה מוקדמת על סגירת בתי הספר. עוד צוין כי בלילה שלפני כן, בסביבות השעה 23:00, נרשמה נוכחות רחבה של אמבולנסים, משטרה וכוחות מיוחדים באזור.

עד נכתב בדיווח כי מנהלי בתי הספר הודיעו כי לא ניתן לקיים גם שיעורים מקוונים, ועד כה לא פורסמה סיבה רשמית לסגירת המוסדות.