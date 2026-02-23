כיכר השבת
חוששים ממתקיפה?

פינוי מסתורי ונוכחות כוחות מיוחדים: מה קרה הלילה בלשכת המנהיג העליון חמינאי? 

לפי דיווח מאיראן בתי ספר סמוך למוסד הנשיאות וללשכת המנהיג נסגרו הבוקר במפתיע והתלמידים הוחזרו לבתיהם באמצעות הסעות | עוד צוין כי בלילה שלפני כן, בסביבות השעה 23:00, נרשמה נוכחות רחבה של אמבולנסים, משטרה וכוחות מיוחדים באזור (בעולם)

טהרן (צילום: שאטרסטוק)

מה קרה הלילה בלשכת המנהיג העליון חמינאי? לפי דיווח מאיראן בתי ספר סמוך למוסד הנשיאות וללשכת המנהיג נסגרו הבוקר (שני) במפתיע. עוד צוין כי בלילה שלפני כן, בסביבות השעה 23:00, נרשמה נוכחות רחבה של אמבולנסים, משטרה וכוחות מיוחדים באזור.

על פי הדיווח שפורסם ברשת “מנותו” (Manoto) המשדרת בפרסית מלונדון, מספר בתי ספר באזור הסמוך למוסד הנשיאות ולמשרדו של המנהיג העליון נסגרו הבוקר באופן פתאומי והתלמידים הוחזרו לבתיהם באמצעות הסעות.

לפי הדיווח, סביב השעה 07:00 נמסרה למשפחות הודעה ללא התרעה מוקדמת על סגירת בתי הספר. עוד צוין כי בלילה שלפני כן, בסביבות השעה 23:00, נרשמה נוכחות רחבה של אמבולנסים, משטרה וכוחות מיוחדים באזור.

עד נכתב בדיווח כי מנהלי בתי הספר הודיעו כי לא ניתן לקיים גם שיעורים מקוונים, ועד כה לא פורסמה סיבה רשמית לסגירת המוסדות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר