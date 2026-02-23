לפני 365 שנים, בל' בשבט שנת התכ"א (ינואר 1661), נערך בלונדון אחד הטקסים החריגים והמצמררים ביותר בתולדות אירופה: הוצאה להורג פומבית של אוליבר קרומוול – שלוש שנים לאחר שכבר נפטר ונקבר.

כן, לא טעות. לא משפט חוזר ולא גזר דין חדש, אלא אקט נקמה פוליטי: שליט שהיה האיש החזק ביותר באנגליה, "הוצא להורג" לאחר שכבר היה בקברו.

אוליבר קרומוול (1599–1658) היה מצביא פוריטני ומנהיג כוחות הפרלמנט במלחמת האזרחים האנגלית. הוא עלה לגדולה במאבק נגד המלך צ’ארלס הראשון, ובסופו של דבר דחף להדחתו ולהוצאתו להורג בשנת 1649 – אירוע דרמטי שבו לראשונה בתולדות אנגליה הועמד מלך למשפט פומבי.

לאחר מכן בוטלה המלוכה, ואנגליה הוכרזה כרפובליקה (“חבר העמים”). בפועל, קרומוול הלך וצבר עוד ועוד סמכויות, עד שמונה בשנת 1653 ל“לורד פרוטקטור” – שליט בפועל עם כוח כמעט מלכותי.

שלטונו היה תקיף ולעיתים אכזרי. הוא פיזר פרלמנטים שלא התאימו לו, דיכא מרידות, וניהל מסעות מלחמה ממושכים באירלנד ובסקוטלנד. באירלנד נחרת שמו בזיכרון הלאומי בשל הטבח בדרוהדה בשנת 1649, שבו נהרגו אלפי בני אדם.

קרומוול מת בשנת 1658 ונקבר בכבוד רב במנזר וסטמינסטר – מקום מנוחתם של מלכים ואנשי שם. נדמה היה כי סיפורו הסתיים.

אבל אז הגיעה תפנית היסטורית.

בשנת 1660 הושבה המלוכה לאנגליה. צ’ארלס השני, בנו של המלך שהוצא להורג, שב ללונדון כמלך. אחד המהלכים הראשונים של השלטון החדש היה “לסגור חשבון” עם אנשי הרפובליקה.

חלק מהחותמים על גזר הדין הוצאו להורג, אך קרומוול כבר לא היה בין החיים. ואף על פי כן – הוחלט להעמידו לדין סמלי גם לאחר מותו.

וכך, בינואר 1661, הוצאה גופתו מן הקבר. ארונו נפתח. שרידיו נגררו בטקס משפיל אל מקום ההוצאות להורג בטייברן (Tyburn). שם נערך טקס מלא: תלייה, עריפת ראש, והצגת הראש על מוט גבוה סמוך לווסטמינסטר.

מעניין לציין שבתקופתו של קרומוול התרחש גם מהלך בעל משמעות בתולדות היהודים: הוא התיר את חזרת היהודים לבריטניה לראשונה מאז גירושם בידי אדוארד הראשון בשנת 1290 – כ־350 שנה קודם לכן. צעד שנבע משילוב של אינטרסים כלכליים, סובלנות מוגבלת, וגם תפיסות דתיות־משיחיות נוצריות.

כך או כך, דמותו של קרומוול נותרה עד היום שנויה במחלוקת: גיבור חירות בעיני אחדים, ורודן דתי בעיני אחרים.