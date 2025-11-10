תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית ראיון על הקרדיולוג פרופסור יהודה אדלר אתו דיברנו על תוסף בריאות פופולארי שמסוכן לבריאות הלב, בנוסף דיברנו אתו על שינה בריאה ועל הדרך הנכונה לחיות בריא.

עוד בתוכנית, למה מנס מיואש מהתחבורה הציבורית, המקרה שקרה לו רק אתמול עם חברת קווים ולמה הוא לא התלונן - למרות שזה הדבר הנכון לעשות ואולי אפילו להרוויח מזה כסף.

בנוסף בכותרות היום: סגירת מעגל מרגשת: גופת הדר גולדין ז"ל הושבה לישראל אחרי 11 שנים בשבי חמאס, גופת סרן הדר גולדין הי"ד אותרה במנהרת "דרור לבן" ברפיח – עשרות מטרים מחיילי אוגדה 162 שחיפשו אותו חודשים. מודיעין מדויק ("ידיעת זהב") ולחץ אמריקני כבד גברו על ניסיונות טורקיה לעכב את ההחזרה. תא"ל איציק כהן, מפקדו לשעבר של הדר, סגר מעגל אישי. הגופה תובא לקבורה בישראל בימים הקרובים.

המשטרה חוזרת בה: תיק התעללות בנער חרדי בן 17 נפתח מחדש לאחר פרסום מסע ייסורים של שעתיים באוטובוס ריק בידי נהג בן מיעוטים, המשטרה ביטלה את סגירת התיק והודיעה על חקירה מחודשת. הנער נחטף נלקח לאום אל-פחם תחת איומים וגסויות, בעודו בלי טלפון. "טענות חדשות שעלו" כך נימקה המשטרה.

איראן על סף קטסטרופה: נשיא מזהיר מפינוי טהרן מחוסר מים. נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הכריז על חירום לאומי: הבצורת הקשה מזה 100 שנה עלולה להביא לקצבת מים בטהרן ואף לפינויה. במקביל, ה-NYT חושף: מפעלי טילים עובדים 24/7, איראן מתכוננת לשגר 2,000 טילים בבת אחת במתקפה הבאה – פי 4 מהמתקפה הקודמת. שיקום התוכנית נעשה בסיוע סין.

ולסיום רץ ברשת ויראלי השבוע למה נשים חיות יותר? – סרטון של גבר בונה קיר כמו דביל הופך ללהיט. לצידו: גולש נתקע בעדר פרות, תנין נושך רגל, אדם קושר זיקוקים לגוף וקופץ לבריכה מגג מלון. צפו.