היום בתוכנית פרופסור לקרדיולוגיה עם מחקר ענק שאתם חייבים לשמוע | רץ ברשת עם סרטוני טמטום הזויים | מה אנחנו חושבים על חברת השיווק הרשתי פוראוור ועל המוצרים שלהם | מה הסיכוי למלחמה נוספת מול איראן וחיזבאללה | ככה כתבה של 'כיכר' גרמה למשטרה לטפל במקרה חמור (דבר ראשון)
הציעו לכם להשקיע במיזם שנראה רציני עם שמות של רבנים ומומחים? זו עדיין יכולה להיות הונאה | בכתבה זו נסביר לכם כיצד גם אתם יכולים לבנות מיזם סטארטאפ רפואי מתקדם אך חסר היתכנות כלכלית | באמצעות 7 צעדים פשוטים ובצורה חוקית לגמרי תוכלו לעקוץ, לגנוב ולגזול אנשים תמימים שרוצים כמו כולנו להרוויח אחוז גבוה בהשקעה ללא סיכונים | המסקנה: לפני כל השקעה תתייעצו עם אנשים מומחים שמבינים בתחום (חרדים)