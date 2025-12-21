כיכר השבת
גלים בזירה הימית

הצי האמריקאי שיגר נשק חדש מהספינה - מה זה אומר?

הצי החמישי האמריקאי רשם פריצת דרך מבצעית עם שיגור ראשון של כלי טיס בלתי מאויש ומתאבד מסיפון ספינת מלחמה בלב ים. המערכת החדשה, שנועדה להתמודד עם איומים משתנים, מאפשרת תקיפה קטלנית וזולה תוך שמירה על גמישות מבצעית וחיזוק ההרתעה במזרח התיכון (בעולם)

כטבמ"ים תוקפים משוגרים מספינה (צילום: ב"מ)

הזירה הימית במזרח התיכון ניצבת בפני שינוי תפיסתי דרמטי: כוחות הצי האמריקאי רשמו לאחרונה הישג משמעותי כאשר הצליחו לשגר, לראשונה אי פעם, כלי טיס בלתי מאויש (כטב"ם) תוקף וחד-כיווני מסיפונה של ספינת קרב הפועלת במימי המפרץ. על פי דיווח רשמי של פיקוד הצי וגורמי צבא אמריקאיים, האירוע מסמן את תחילתו של עידן שבו כוח האש הימי מתבסס על מערכות אוטונומיות זולות וקטלניות.

המערכת שנוסתה, המכונה "לוקאס", שוגרה מספינת הקרב "סנטה ברברה" באמצע חודש דצמבר. מדובר בחלק מאסטרטגיה רחבה של פיקוד המרכז האמריקאי להטמעת טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות ליצור "נחילי תקיפה" המסוגלים לפעול בדיוק מרבי מול מטרות עוינות. סגן האדמירל קורט רנשאו, העומד בראש הצי החמישי, ציין כי היכולת לשגר חימושים משוטטים ישירות מכלי שיט היא אבן דרך קריטית בביטחון האזורי ובסגירת מעגלי אש מהירים.

חימוש מטוסי הקרב על סיפון נושאת המטוסים (צילום: CENTCOM)

המבצע בוצע על ידי "כוח משימה 59", היחידה המיוחדת האחראית על שילוב כלים בלתי מאוישים בצי, שהפכה לחוד החנית הטכנולוגי של באזור. הכטב"ם החדש מתאפיין בוורסטיליות גבוהה וניתן לשגרו ממגוון פלטפורמות, כולל רכבים קרקעיים ומשגרים ייעודיים, מה שמעניק לכוחות הלוחמים גמישות תפעולית יוצאת דופן בסיכון מינימלי לחיי אדם.

לחשיבות המהלך משנה תוקף נוכח המתיחות בנתיבי השיט הקריטיים, בהם מצר הורמוז ומצר באב אל-מנדב. היכולת להקרין עוצמה באמצעות כלים זעירים וחכמים מאפשרת לצי האמריקאי לשלוט במרחב עצום ולנטרל איומים א-סימטריים המאיימים על חופש השיט העולמי. מעתה, העוצמה הימית לא נמדדת רק בגודל הספינה, אלא ביכולת להפעיל ממנה אמצעים טכנולוגיים מדויקים בכל רגע נתון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר