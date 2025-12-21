הצי האמריקאי שיגר נשק חדש מהספינה - מה זה אומר?

כטבמ"ים תוקפים משוגרים מספינה ( צילום: ב"מ )

הזירה הימית במזרח התיכון ניצבת בפני שינוי תפיסתי דרמטי: כוחות הצי האמריקאי רשמו לאחרונה הישג משמעותי כאשר הצליחו לשגר, לראשונה אי פעם, כלי טיס בלתי מאויש (כטב"ם) תוקף וחד-כיווני מסיפונה של ספינת קרב הפועלת במימי המפרץ. על פי דיווח רשמי של פיקוד הצי וגורמי צבא אמריקאיים, האירוע מסמן את תחילתו של עידן שבו כוח האש הימי מתבסס על מערכות אוטונומיות זולות וקטלניות.

המערכת שנוסתה, המכונה "לוקאס", שוגרה מספינת הקרב "סנטה ברברה" באמצע חודש דצמבר. מדובר בחלק מאסטרטגיה רחבה של פיקוד המרכז האמריקאי להטמעת טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות ליצור "נחילי תקיפה" המסוגלים לפעול בדיוק מרבי מול מטרות עוינות. סגן האדמירל קורט רנשאו, העומד בראש הצי החמישי, ציין כי היכולת לשגר חימושים משוטטים ישירות מכלי שיט היא אבן דרך קריטית בביטחון האזורי ובסגירת מעגלי אש מהירים.

חימוש מטוסי הקרב על סיפון נושאת המטוסים ( צילום: CENTCOM )